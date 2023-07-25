Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Він зауважив, що можна туди відправляти БпЛА, аби просто викликати роботу цього ЗРГК. Тоді більша частина бойового завдання уже буде виконана.

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"Робота ЗРГК "Панцир" більш небезпечна, ніж робота самого БпЛА", – сказав Світан.

"Панцир" не помітив дрон, адже міг бути просто не в автоматичному режимі, а в ручному. Або, наприклад, не спрацювала система виявлення.

"Ефективна площа розсіювання БпЛА маленька, як у горобця. Швидкість теж невелика. "Панцир" навіть в автоматичному режимі міг не сприйняти безпілотник як ціль, і тому дрон зміг виконати бойове завдання", – сказав військовий експерт.

До того ж є багато перешкод від землі для локатора цього комплексу – будинки. В основному, це залізобетон.

Треба бути повним ідіотом, не розбиратися, як працюють такого роду комплекси, щоби ставити його в залізобетонні будівлі. У нього світиться все і вся – кожен дім та залізобетонний стовп у локаторі,

– наголосив полковник ЗСУ в запасі.

Найімовірніше, ЗРГК має дуже слабку систему зняття перешкод, тож серед залізобетонного міста нічого не бачить.

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Не кілька, а цілий рій

Безпілотники, які "атакували" столицю країни-агресорки, найімовірніше, мали завдання саме розвідки. Вони були саме в тому районі, де розташовано багато ворожих штабів – зокрема, центри ухвалення рішень, а також головне розвідувальне управління Росії.

"БпЛА завдання виконали, щонайменше, розвідувальне. Пройшли в майже центр міста і ніхто до ладу не збив", – сказав Світан.

Ті системи радіоелектронної боротьби, про які говорять росіяни, – звичайні глушилки, які якось прикривають об'єкти. Утім вони не стали реальною перепоною, адже безпілотники своє завдання виконали.

"Направлення БпЛА, локація їх падіння та виконання бойового завдання була в районі головного розвідувального управління генштабу російської армії", – зауважив льотчик-інструктор.

Оскільки безпілотники пройшли до Москви, це означає, що їх ніхто не помітив та не перехопив. Тому, ймовірно, по цьому ж маршруту або поруч може пройти рій дронів.

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