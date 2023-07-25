Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он отметил, что можно туда отправлять БПЛА, чтобы просто вызвать работу этого ЗРПК. Тогда большая часть боевой задачи уже будет выполнена.

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"Работа ЗРПК "Панцирь" более опасна, чем работа самого БПЛА", – сказал Свитан.

"Панцирь" не заметил дрон, ведь мог быть просто не в автоматическом режиме, а в ручном. Или, например, не сработала система обнаружения.

"Эффективная площадь рассеяния БПЛА маленькая, как у воробья. Скорость тоже небольшая. "Панцирь" даже в автоматическом режиме мог не воспринять беспилотник как цель, и потому дрон смог выполнить боевое задание", – сказал военный эксперт.

К тому же, есть много препятствий от земли для локатора этого комплекса – дома. В основном, это железобетон.

Надо быть полным идиотом, не разбираться, как работают такие комплексы, чтобы ставить его в железобетонные здания. У него светится все и вся – каждый дом и железобетонный столб в локаторе,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Скорее всего, ЗРПК имеет очень слабую систему снятия помех, так что среди железобетонного города ничего не видит.

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Не несколько, а целый рой

Беспилотники, которые "атаковали" столицу страны-агрессора, вероятнее всего, имели задачу именно разведки. Они были именно в том районе, где расположено много вражеских штабов – в частности, центры принятия решений, а также главное разведывательное управление России.

"БПЛА задачу выполнили, по меньшей мере, разведывательную. Прошли почти в центр города и никто толком не сбил", – сказал Свитан.

Те системы радиоэлектронной борьбы, о которых говорят россияне – обычные глушилки, которые как-то прикрывают объекты. Впрочем, они не стали реальной преградой.

"Направление БПЛА, локация их падения и выполнение боевого задания было в районе главного разведывательного управления генштаба российской армии", – отметил лётчик-инструктор.

Поскольку беспилотники прошли в Москву, значит, их никто не заметил и не перехватил. Поэтому, вероятно, по этому же маршруту или рядом может пройти рой дронов.

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