Пишуть, що працює "певео". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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У мережі показали момент вибуху у Курську

Місцеві мешканці одразу виклали у соціальні мережі моменти потужних вибухів над Курськом.

Вибухи у Курську: дивіться відео

У російських телеграм-каналах кажуть, що сирену у місті включили лише після вибухів.

Власне, гучно у Курську було двічі – о 15:09 та 16:03 за місцевим часом.

Гучно у Курську: дивіться відео

Про наслідки вибухів у Курську місцева влада наразі не повідомляла.

Нагадаємо, що раніше росіяни заявляли, що з вечора 12 березня до ранку 13 березня нібито збили 77 безпілотників, 6 із яких – над Курською областю. Попри "успішну" роботу російської "певео", було зафіксовано декілька пожеж.