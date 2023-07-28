Об инциденте сообщил сам мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, "птичку" якобы сбили силы минобороны России, сообщает 24 Канал.

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"Разрушений и пострадавших нет"

Собянин традиционно поет, что все прошло без проследствий. И дрон сбили, и "разрушений с пострадавшими нет".

Правда, эту информацию мы не можем подтвердить. Вполне вероятно, что это не дрон, ведь Москву накануне вечером очень сильно штормило и били молнии. Так что могли быть проявления природы.

А если и были где-нибудь прилеты в российской столице, то вскоре мы об этом непременно узнаем.

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