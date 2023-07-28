Об инциденте сообщил сам мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, "птичку" якобы сбили силы минобороны России, сообщает 24 Канал.
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"Разрушений и пострадавших нет"
Собянин традиционно поет, что все прошло без проследствий. И дрон сбили, и "разрушений с пострадавшими нет".
Правда, эту информацию мы не можем подтвердить. Вполне вероятно, что это не дрон, ведь Москву накануне вечером очень сильно штормило и били молнии. Так что могли быть проявления природы.
А если и были где-нибудь прилеты в российской столице, то вскоре мы об этом непременно узнаем.
Москву уже не в первый раз атакуют дроны
- Последний удар дронами произошел 24 июля. Тогда жители российской столицы очнулись от взрывов – в частности, в домах выбило окна. Россияне жаловались, что "неизвестные дроны атаковали" воинскую часть. Кроме того, один БПЛА вроде бы прилетел недалеко от минобороны России.
- Ранее, ночью и утром 30 мая, россияне начали сообщать о запуске дронов на Москву и Подмосковье. Первоначально появилась информация о взрыве на 25 этаже жилого дома в Новой Москве. Позже информировали о БПЛА на Рублевке, где живет так называемая элита России.
- А 30 мая неизвестны дроны ударили по Кремлю. В результате шпиль одной из башен загорелся. Россия традиционно во всем обвинила Украину. Более того, оккупанты завопили, что это было покушение на Путина.
- Добавим, что оккупанты постоянно находят обломки дронов как в Москве, так и в Подмосковье. Правда, это могут быть не ударные, а гражданские БПЛА, запускаемые сами россиянами.