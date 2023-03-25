Пропагандистські канали повідомляють, що під час "надзвичайної ситуації" ніхто не постраждав. 24 Канал інформує, що трапилося у центрі Москви.
Пожежа на будівництві
Як з'ясувалося, полум’я охопило трансформаторну будку, яка розташована на будівельному майданчику поблизу ділового комплексу "Імперія" в "Москва-сіті".
Очевидці у соцмережах публікують кадри з місця подій.
Зайнялася трансформаторна будка: дивіться відео
Пожежа на території будівництва: дивіться відео
На місце події викликали рятувальників, які продовжують гасити пожежу. За попередньою інформацією, полум’я охопило 40 квадратних метрів.
У наслідок подій ніхто не постраждав. Що стало причиною пожежі – невідомо.
"Москва-сіті" горить не вперше
У листопаді 2022 року на території центру "Москва-сіті" вже була пожежа. Займання виникло на 36 поверсі 40-поверхового будинку поряд з центром.
Тоді журналісти стверджували, що жителів однієї з веж евакуюють. Однак потім повідомили, що пожежу вже ліквідували.
За інформацією очевидців, у квартирі загорілись меблі. Полум'я охопило 10 квадратних метрів.
Пожежі у Росії явище звичне
- 25 березня у Ростові спалахнув склад із целюлозою у районі закритих ринків. Площа пожежі становить 1000 квадратних метрів. Згодом стало відомо, що вогонь із першого ангару перекинувся на другий. Причину загоряння не повідомляють.
- У російському місті Араміль Свердловської області горів науково-виробничий комплекс. Площа пожежі перевищила 3 тисячі квадратних метрів.
- У Ярославлі спалахнула триповерхова адміністративна будівля моторного заводу. Підприємство спеціалізувалося на виробленні двигунів для військової техніки окупантів.