Пропагандистські канали повідомляють, що під час "надзвичайної ситуації" ніхто не постраждав. 24 Канал інформує, що трапилося у центрі Москви.

Пожежа на будівництві

Як з'ясувалося, полум’я охопило трансформаторну будку, яка розташована на будівельному майданчику поблизу ділового комплексу "Імперія" в "Москва-сіті".

Очевидці у соцмережах публікують кадри з місця подій.

Зайнялася трансформаторна будка: дивіться відео

Пожежа на території будівництва: дивіться відео

На місце події викликали рятувальників, які продовжують гасити пожежу. За попередньою інформацією, полум’я охопило 40 квадратних метрів.

У наслідок подій ніхто не постраждав. Що стало причиною пожежі – невідомо.

"Москва-сіті" горить не вперше

У листопаді 2022 року на території центру "Москва-сіті" вже була пожежа. Займання виникло на 36 поверсі 40-поверхового будинку поряд з центром.

Тоді журналісти стверджували, що жителів однієї з веж евакуюють. Однак потім повідомили, що пожежу вже ліквідували.

За інформацією очевидців, у квартирі загорілись меблі. Полум'я охопило 10 квадратних метрів.

Пожежі у Росії явище звичне