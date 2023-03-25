Пропагандистские каналы сообщают, что во время "чрезвычайной ситуации" никто не пострадал. 24 Канал информирует, что произошло в центре Москвы.
Пожар на строительстве
Как выяснилось, пламя охватило трансформаторную будку, расположенную на строительной площадке вблизи делового комплекса "Империя" в "Москва-сити".
Очевидцы в соцсетях публикуют кадры с места происшествия.
Загорелась трансформаторная будка: смотрите видео
Пожар на территории строительства: смотрите видео
На место происшествия вызвали спасателей, продолжающих тушить пожар. По предварительной информации, пламя охватило 40 квадратных метров.
В результате событий никто не пострадал. Что стало причиной пожара – неизвестно.
"Москва-сити" горит не впервые
В ноябре 2022 года на территории центра "Москва-сити" уже был пожар. Возгорание возникло на 36 этаже 40-этажного дома рядом с центром.
Тогда журналисты утверждали, что жители одной из башен эвакуируются. Однако затем сообщили, что пожар уже был ликвидирован.
По информации очевидцев, в квартире загорелась мебель. Пламя охватило 10 квадратных метров.
Пожары в России явление привычное
- 25 марта в Ростове вспыхнул состав с целлюлозой в районе закрытых рынков. Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Впоследствии стало известно, что огонь из первого ангара перекинулся на второй. Причину возгорания не сообщают.
- В российском городе Арамиль Свердловской области горел научно-производственный комплекс. Площадь пожара превысила 3 тысячи квадратных метров.
- В Ярославле вспыхнуло трехэтажное административное здание моторного завода. Предприятие специализировалось на выработке двигателей для военной техники окупантов.