Пожар произошел практически на границе Ростова и Аксая, недалеко от ликвидированных бабаевских рынков. 24 Канал информирует, что известно об инциденте.
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Пожару присвоили вторую степень сложности
РосСМИ со ссылкой на пресс-службу МЧС России в Ростовской области отмечают, что сообщение о пожаре поступило в 10:25.
Загорелся металлический ангар на Новочеркасском шоссе, 2. В нем хранятся товары из целлюлозы. Пожару уже присвоена повышенная, вторая, степень сложности,
– сообщают СМИ.
Отмечают также, что на месте работают 11 машин и 39 пожарных.
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Огонь уже перекинулся на второй ангар
Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Впоследствии стало известно, что огонь из первого ангара перекинулся на второй.
Столб дыма накрыл часть Ростова и Аксая.
Больше видео с места событий:
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