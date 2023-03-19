Беспилотник упал в Одоевском районе между населенными пунктами Петровское и Маловель. Пропагандистские СМИ утверждают, что летательный аппарат упал в поле, вдали от жилых домов, передает 24 Канал.

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В России снова жалуются на беспилотники

По словам РосСМИ, пострадавших и разрушений нет. В настоящее время специалисты якобы устанавливают принадлежность БПЛА.

Также утверждают, что размер беспилотника составляет 290 на 120 сантиметров.

В сети уже начали обсуждать падение неизвестного БПЛА. В частности, сами россияне заметили, что в последнее время в их стране все больше подобных новостей.

Как реагируют россияне на падение беспилотника

Напомним, что 2 марта рядом с поселком Березовский в Тульской области обнаружили воронку от взрыва диаметром около полутора метров. Как сообщала пресс-служба региона, воронка могла появиться в результате падения беспилотника.

В конце февраля – начале марта сообщения о падении беспилотников поступали из разных регионов России, в том числе из Белгородской области, Краснодарского края, Адыгеи, Подмосковья и временно оккупированного Крыма.

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