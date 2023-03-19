Безпілотник впав в Одоєвському районі між населеними пунктами Петровське і Маловель. Пропагандистські ЗМІ стверджують, що літальний апарат упав у полі, далеко від житлових будинків, передає 24 Канал.
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У Росії знову бідкаються на безпілотники
За словами росЗМІ, постраждалих і руйнувань немає. Наразі фахівці нібито встановлюють приналежність БПЛА.
Також стверджують, що розміри безпілотника становлять 290 на 120 сантиметрів.
У мережі вже почали обговорювати падіння невідомого БПЛА. Зокрема, самі ж росіяни зауважили, що останнім часом у їхній країні все більше подібних новин.
Як реагують росіяни на падіння безпілотника
Нагадаємо, що 2 березня поряд із селищем Березовський у Тульській області виявили воронку від вибуху діаметром близько півтора метра. Як повідомляла пресслужба регіону, вирва могла з'явитися внаслідок падіння безпілотника.
Наприкінці лютого — на початку березня повідомлення про падіння безпілотників надходили з різних регіонів Росії, у тому числі з Білгородської області, Краснодарського краю, Адигеї, Підмосков'я та Криму.
Пожежа в будівлі ФСБ у Ростові
- У четвер, 16 вересня, у російському Ростові-на-Дону загорілася будівля прикордонного управління ФСБ. У мережі писали, що перед пожежею чули звук вибуху.
- Ймовірно, на місці пожежі вибухали боєприпаси. На це вказує те, що пожежники просили надати броньовані щити, щоб захиститися від осколків, які летять під час вибухів. Площа пожежі складала 800 квадратних метрів.
- Один з очевидців пожежі розповів, що від вибуху у прикордонному управлінні ФСБ повилітали всі вікна. Росіяни, реагуючи на пожежу, писали в мережі, що це, ймовірно, теракт. Також окупанти нажахані тим, що в Росії сталася чергова "бавовна" і війна вже перебирається на їхню територію.
- Жертвами пожежі, яка спалахнула, ймовірно, після вибуху, стали четверо людей.