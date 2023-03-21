Пожар в здании российского ФСБ произошло 16 марта. К слову, официальной причиной российские власти, конечно же, назвали "короткое замыкание".
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В группировке отметили, что инициатор взрыва анонсировал диверсию еще 14 марта с помощью закодированного сообщения: "Павловский Посад. ФСБ. Привет от Эскобара".
Инициатор сознательно изменил город, чтобы "запутать следы", а себя Черный мост назвал "соавтором" инцидента, случившегося уже через 2 дня.
Как объяснили партизаны причины "инцидента"
Представители движения заявили, что пожар произошел из-за срабатывания самодельного взрывного устройства, которое заложили в емкость с горючим. Там добавили, что ФСБ в России – это "оплот лицемерия, насилия и несправедливости, сотрудники которого фабрикуют уголовные дела против неугодных, отжимают бизнес у предпринимателей, устраивают диверсии против мирных жителей, пытают оппозиционеров".
Украинские партизаны похвалили коллег
Представители украинского партизанского движения "Атеш" публично выразили похвалу своим "коллегам".
"Черный мост, красавцы", – лаконично написали в "Атеше".
В России полная дестабилизация
- К слову, партизаны активизировались в России. Видимо, сил термить путинский режим уже нет.
- К слову, в начале месяца в Брянской области происходило что-то странное. В России заявили, что "украинская ДРГ" якобы проникла на территорию Климовского района в село Любечаны.
- Однако украинская разведка подчеркнула, что все происходящее на территории России – внутрироссийский конфликт и продолжение дестабилизации внутри России, которая началась после нападения России на Украину.