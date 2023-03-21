Пожежа у будівлі російського ФСБ сталась 16 березня. До слова, офіційною причиною російська влада звісно ж назвала "коротке замикання".

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В угрупуванні зазначили, що ініціатор вибуху анонсував диверсію ще 14 березня за допомогою закодованого повідомлення: "Павловський Посад. ФСБ. Привіт від Ескобара".

Ініціатор свідомо змінив місто, щоб "заплутати сліди", а себе Чорний міст назвав "співавтором" інциденту, який стався вже через 2 дні.

Як пояснили партизани причини "інциденту"

Представники руху заявили, що пожежа сталася через спрацювання саморобного вибухового пристрою, який заклали у місткість із пальним. Там додали, що ФСБ у Росії – це "оплот лицемірства, насильства та несправедливості, співробітники якого фабрикують кримінальні справи проти неугодних, віджимають бізнес у підприємців, влаштовують диверсії проти мирних жителів, катують опозиціонерів".

Українські партизани похвалили колег

Представники українського партизанського руху "Атеш" публічно висловили похвалу своїм "колегам".

"Чорний міст, красені", – лаконічно написали в "Атеш".

В Росії повна дестабілізація