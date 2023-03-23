О возгорании сообщили российские СМИ. Известно, что из здания спасли семь человек, передает 24 Канал.

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Причины возгорания

По данным экстренных служб, пожар произошел якобы из-за возгорания трансформаторного масла. Огонь охватил площадь в 30 квадратных метров. Из-за пожара из здания эвакуировали 218 человек.

К тушению привлекли более полусотни российских пожарных.

В Ярославле произошел масштабный пожар на моторном заводе / Фото росСМИ

Следует отметить, что этот завод выпускает дизельные двигатели и механические коробки. В годы Второй мировой войны завод выпускал гусеничные артиллерийские тягачи Я-11, Я-12, Я-13.

Сейчас предприятие специализируется на выработке двигателей для военной техники оккупантов.

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