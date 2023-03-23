О возгорании сообщили российские СМИ. Известно, что из здания спасли семь человек, передает 24 Канал.
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Причины возгорания
По данным экстренных служб, пожар произошел якобы из-за возгорания трансформаторного масла. Огонь охватил площадь в 30 квадратных метров. Из-за пожара из здания эвакуировали 218 человек.
К тушению привлекли более полусотни российских пожарных.
В Ярославле произошел масштабный пожар на моторном заводе / Фото росСМИ
Следует отметить, что этот завод выпускает дизельные двигатели и механические коробки. В годы Второй мировой войны завод выпускал гусеничные артиллерийские тягачи Я-11, Я-12, Я-13.
Сейчас предприятие специализируется на выработке двигателей для военной техники оккупантов.
Пожары в России: последние новости
- В российском Ростове-на-Дону 16 марта горело здание пограничной службы ФСБ. Жертвами пожара стали четыре человека.
- По всей вероятности, на месте пожара взрывались боеприпасы. На это указывает, что пожарные просили предоставить бронированные щиты, чтобы защититься от летящих во время взрывов осколков. Площадь пожара составляла 800 квадратных метров.
- Один из очевидцев пожара рассказал, что от взрыва в пограничном управлении ФСБ вылетели все окна. Россияне, реагируя на пожар, писали в сети, что это, вероятно, теракт. Также оккупанты напуганы тем, что в России произошел очередной "хлопок" и война уже перебирается на их территорию.
- Советник Офиса Президента Михаил Подоляк отверг причастность Украины к пожару в Ростове. В то же время он подчеркнул, что в Киеве с удовольствием наблюдают за этим.
- "Любое здание ФСБ, горящее или взрывающееся в России, в частности в Ростовской области, однозначно указывает на то, что это проявление панических настроений, ослабление силового контроля и перехода России к большому внутреннему конфликту. Украина не вмешивается, но с удовольствием наблюдает…", – написал Подоляк в социальных сетях.