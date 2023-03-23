Про загоряння повідомили російські ЗМІ. Відомо, що з будівлі врятували семеро людей, передає 24 Канал.
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Причини загоряння
За даними екстрених служб, пожежа сталася нібито через загоряння трансформаторного мастила. Вогонь охопив площу 30 квадратних метрів. Через пожежу з будівлі евакуювали 218 людей.
До гасіння залучили понад півсотні російських пожежників.
У Ярославлі сталась масштабна пожежа на моторному заводі / Фото росЗМІ
Варто зауважити, що цей завод випускає дизельні двигуни та механічні коробки передач. У роки Другої світової війни завод випускав гусеничні артилерійські тягачі Я-11, Я-12, Я-13.
Натомість зараз підприємство спеціалізується на виробленні двигунів для військової техніки окупантів.
Пожежі в Росії: останні новини
- У російському Ростові-на-Дону 16 березня горіла будівля прикордонної служби ФСБ. Жертвами пожежі стали четверо людей.
- Ймовірно, на місці пожежі вибухали боєприпаси. На це вказує те, що пожежники просили надати броньовані щити, щоб захиститися від осколків, які летять під час вибухів. Площа пожежі складала 800 квадратних метрів.
- Один з очевидців пожежі розповів, що від вибуху у прикордонному управлінні ФСБ повилітали всі вікна. Росіяни, реагуючи на пожежу, писали в мережі, що це, ймовірно, теракт. Також окупанти нажахані тим, що в Росії сталася чергова "бавовна" і війна вже перебирається на їхню територію.
- Радник Офісу Президента Михайло Подоляк відкинув причетність України до пожежі в Ростові. Водночас він наголосив, що в Києві із задоволенням спостерігають за цим.
- "Будь-яка будівля ФСБ, що горить чи вибухає в Росії, зокрема в Ростовській області, однозначно вказує на те, що це прояв панічних настроїв, ослаблення силового контролю та переходу Росії до великого внутрішнього конфлікту. Україна не втручається, але із задоволенням спостерігає…", – написав Подоляк у соціальних мережах.