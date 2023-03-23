Про загоряння повідомили російські ЗМІ. Відомо, що з будівлі врятували семеро людей, передає 24 Канал.

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Причини загоряння

За даними екстрених служб, пожежа сталася нібито через загоряння трансформаторного мастила. Вогонь охопив площу 30 квадратних метрів. Через пожежу з будівлі евакуювали 218 людей.

До гасіння залучили понад півсотні російських пожежників.

У Ярославлі сталась масштабна пожежа на моторному заводі / Фото росЗМІ

Варто зауважити, що цей завод випускає дизельні двигуни та механічні коробки передач. У роки Другої світової війни завод випускав гусеничні артилерійські тягачі Я-11, Я-12, Я-13.

Натомість зараз підприємство спеціалізується на виробленні двигунів для військової техніки окупантів.

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