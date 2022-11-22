Російські ЗМІ поширили кадри пожежі, передає 24 канал. Займання виникло на 36 поверсі 40-поверхового будинку поряд з "Москва-Сіті".

Раніше Гучний вибух, обвал стелі та запах сірки: у Москві в районі трьох вокзалів масштабна пожежа

Повідомляли про евакуацію

Журналісти стверджували, що жителів однієї з веж евакуюють. Однак потім повідомили, що пожежу вже ліквідували. Про постраждалих так і не говорять.

За інформацією очевидців, у квартирі загорілись меблі. Полум'я охопило 10 квадратних метрів.

Пожежа у районі "Москва-сіті": відео

Часті пожежі в Росії

У російських містах все частіше стали виникати масштабні пожежі. Схоже, окупантам повертається карма. Наприклад, 20 листопада у Москві виникло займання на Комсомольській площі. Воно охопило аж 2000 квадратних метрів.

19 листопада у Муріно, що біля Санкт-Петербурга пролунав гучний вибух. Виявилось, що палає газозаправна станція. Згодом уточнили, що пожежа виникла внаслідок вибуху на газопроводі між районами Бернгардівка та Ковалево.

Перед цим був ще більш показовий інцидент. Так, 14 листопада спалахнула пожежа на електромеханічному заводі у Подольську, що під Москвою. Цей завод випускав деталі для військово-промислового комплексу.

Дивіться більше – у Москві горить в районі трьох вокзалів: відео