Фото та відео з місця публікують російські ЗМІ, повідомляє 24 канал. Причини пожежі поки невідомі.

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Що відбувається у Москві

Російські ЗМІ стверджують, що у районі трьох вокзалів біля Комсомольської площі загорівся склад. На місце вже виїхали пожежники. Дим видно далеко від місця події.

Пожежа в Москві: дивіться відео

У Росії вже заявили, пожежа виникла у двоповерховій цегляній будівлі, в якій є не тільки склади, але й магазини. Зокрема пожежники врятували 7 людей, які опинилися у вогняній пастці. Крім того, місцеві мешканці кажуть, що на Комсомольській площі чути запах сірки.

Телеграм-канали пишуть, що загорівся склад квіткового магазину. 7 людей, які опинилися у пастці, ховалися у холодильній камері. Інформації про жертв чи постраждалих станом на 14:40 немає.

Згодом російські ЗМІ повідомили, що ще 2 людей перебувають на території складів, де виникла пожежа. До слова, вогонь поширився на площу до 2 тисяч квадратних метрів. Вогонь настільки сильний, що пожежники просять авіацію для ліквідації пожежі.

Пожежа в Москві: дивіться відео