Площа пожежі вже перевищила 3 тисячі квадратних метрів. Про це з посиланням на росЗМІ інформує 24 Канал.

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Що відомо про пожежу в Росії

В Арамілі Свердловської області спалахнув науково-виробничий комплекс. Місцеві жителі повідомляють про на звуки вибухів. Пожежу вже підтвердили у регіональному управлінні російського МНС.

Пожежа в Росії: дивіться відео

Площа пожежі – понад 3 тисячі квадратних метрів: дивіться відео

Площа займання становить понад 3000 квадратних метрів. За даними росЗМІ, з будівлі вже евакуювали 110 людей.

Гасіння ускладнюється загрозою поширення полум'я на склад із легкозаймистою рідиною,

— скаржаться в МНС.

Вогонь спалахнув у цеху виробника лакофарбових матеріалів поруч із заводом пластмас. Величезну кількість густого чорного диму видно здалеку. Зауважимо, що саме стало причиною такої масштабної пожежі та чи є постраждалі, наразі достеменно невідомо.

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Чорний дим від пожежі здійнявся над будинками: дивіться відео

У російському Ярославлі палав важливий завод

23 березня у Ярославлі спалахнула триповерхова адміністративна будівля моторного заводу. Цікаво, що на цьому підприємстві виробляють двигуни для ядерного комплексу.

За даними екстрених служб, пожежа сталася нібито через загоряння трансформаторного мастила. Вогонь охопив площу 30 квадратних метрів. Через пожежу з будівлі евакуювали 218 людей.

Цей завод випускає дизельні двигуни та механічні коробки передач. У роки Другої світової війни завод випускав гусеничні артилерійські тягачі Я-11, Я-12, Я-13. Натомість зараз підприємство спеціалізується на виробленні двигунів для військової техніки окупантів.