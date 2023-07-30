В башне размещены минэкономразвития, минпромторг, минцифры. Об этом сообщают российские телеграм-каналы, информирует 24 Канал.
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Интересные детали ночного "хлопка" в Москве
Предварительно, в башне, которую якобы атаковал беспилотник в Москве, размещены сразу 3 российских министерства – минэкономразвития, минпромторг, минцифры.
Очевидцы обнародовали в сети кадры документации минкомсвязи России, вынесенной из офиса взрывной волной. Министерство находится во второй 42-этажной башне комплекса "IQ-квартал".
Согласно открытым данным, весной 2019 года в 42-этажной башне комплекса разместились три российских министерства – минэкономразвития, минпромторг, минцифры, а также подчиненные им службы и агентства.
Документация, вынесенная взрывной волной / фото росСМИ
Последствия взрывов в Москве: смотрите видео
Мощные взрывы в Москве 30 июля: все, что известно
- В ночь на 30 июля в Москве было очень шумно. Предварительно, столицу страны-агрессорки атаковали неизвестные дроны.
- В сети уже обнародовали кадры взрывов в Москве и что слышали россияне. На опубликованных видео можно увидеть момент якобы прилета БПЛА в башню "IQ-квартала". Кадр попал на видеорегистратор.
- Известно, что после атаки БПЛА пострадали нежилые помещения, в частности обшивка в одном из офисов делового центра. Предварительно, жертв и пострадавших нет.
- По данным росСМИ, после "хлопка" пришлось эвакуировать целую башню "IQ-квартала".
- В российском минобороны заявили, что один дрон якобы уничтожили в воздухе над территорией Одинцовского района Московской области. А еще два якобы подавили средства РЭБ и те упали на территории "комплекса нежилых построек "Москва-Сити".
- Мэр Москвы Сергей Собянин уже заявил, что на Москву совершили атаку украинские беспилотники. По его словам, "Москва-Сити" получил только "незначительные повреждения".
- Кстати, в Московской воздушной зоне ввели временное ограничение на пребывание в воздухе любых воздушных судов.
- Также оккупанты на вылет и прилет закрыли московский аэропорт "Внуково". Рейсы оттуда переправляются на другие аэродромы. Кроме того, часть рейсов задерживается.