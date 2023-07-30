В башне размещены минэкономразвития, минпромторг, минцифры. Об этом сообщают российские телеграм-каналы, информирует 24 Канал.

К теме Мощные взрывы и пожары: появились видео моментов "хлопка" в Москве

Интересные детали ночного "хлопка" в Москве

Предварительно, в башне, которую якобы атаковал беспилотник в Москве, размещены сразу 3 российских министерства – минэкономразвития, минпромторг, минцифры.

Очевидцы обнародовали в сети кадры документации минкомсвязи России, вынесенной из офиса взрывной волной. Министерство находится во второй 42-этажной башне комплекса "IQ-квартал".

Согласно открытым данным, весной 2019 года в 42-этажной башне комплекса разместились три российских министерства – минэкономразвития, минпромторг, минцифры, а также подчиненные им службы и агентства.

Документация, вынесенная взрывной волной / фото росСМИ

Последствия взрывов в Москве: смотрите видео

Мощные взрывы в Москве 30 июля: все, что известно