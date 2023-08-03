"Бавовна" в глибокому тилу росіян нагадуватиме, що війна триває не лише на території України. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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"Пересічні росіяни мають розуміти, що війна прийшла не лише до українців. Війну вони принесли й до себе також. Зробив це Путін, віддавши наказ вторгнутись в Україну. Але відповідальність і на всіх, хто мовчазною згодою підтримує злочини проти України", – зауважив Андрій Юсов.

"Війна – це не десь далеко"

Росіяни жаліються на атаки невідомих безпілотників у Москві. Влада ж дезінформує народ, мовляв, знищують усі цілі. Однак фото та відео із місця подій ворожої столиці вказують геть на інше.

Держава, режим і піддані цього режиму, які оголосили загарбницьку геноцидну війну проти мирного сусіда, не має дивуватись, коли якісь масштабні події, напряму пов'язані з бойовими діями, відбуваються на їхній власній території. Це нормально,

– наголосив Юсов.

Тож Росія, як країна-агресор, відчуватиме й надалі наслідки своїх дій на різних рівнях. Представник ГУР підкреслив, що Росії не дадуть забути, що війна – це не десь далеко, а й у їхньому тилу.

Варто також зауважити, що мовиться не про увесь тил, а саме про сектори, які пов'язані з війною Росії проти України. Тобто про оборонний та безпековий сектори.

"Цілком очевидно, з ними й далі траплятимуться ось такі ексцеси-інциденти", – зауважив Юсов.

До слова, "Москва-Сіті", у який раніше прилетіли безпілотники, не є просто офісним центром. Там також розміщена частина урядових структур, зокрема із сектору безпеки. Тобто вони постійно беруть участь у війні проти України.

Зверніть увагу! Україна не визнавала причетності до ударів безпілотниками по Москві.

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