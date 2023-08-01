Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що колаборанти відповідатимуть за всі злочини, які вони спільно з путінським режимом накоїли в Україні. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Україні потрібна перемога

Данілов заявив, що Україна не питатиме ні в кого дозволу, як використовувати ту зброю, яка вона виробляє на своїй території. ЗСУ нищать країну-агресорку там, де вважають за потрібне.

Ми дозволу ні в кого питати не будемо. Це наша справа – діяти так, як ми вважаємо за необхідне. Тому що нам потрібна перемога. І думати, що все буде відбуватися тільки на нашій землі, – так не буде,

– наголосив він.

Триває війна символів

Данілов також поділився думками, чому безпілотники двічі влучили саме у бізнес-центр "Москва-Сіті".

Це ж і війна символів. Був крейсер "Москва". Зараз – "Москва-Сіті",

– зауважив він.

За його словами, все, що пов'язане з містом, з якого росіяни ухвалюють рішення щодо вбивств українців, має припинити існування в тому вигляді, в якому воно зараз є. Він запропонував повернути столиці країни-агресорки історичну назву, яку вона носила до перейменування у Москву.

За даними російських ЗМІ, у бізнес-центрі “Москва-Сіті” можуть розташовуватися одразу 3 міністерства країни-агресорки. А саме мінекономрозвитку, міністерство цифрового розвитку та мінпромторг.

Зверніть увагу! Україна не визнавала причетності до атаки безпілотників по Москві.

Як росіяни відреагували на "бавовну" у своїй столиці