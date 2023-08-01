Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що колаборанти відповідатимуть за всі злочини, які вони спільно з путінським режимом накоїли в Україні. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.
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Україні потрібна перемога
Данілов заявив, що Україна не питатиме ні в кого дозволу, як використовувати ту зброю, яка вона виробляє на своїй території. ЗСУ нищать країну-агресорку там, де вважають за потрібне.
Ми дозволу ні в кого питати не будемо. Це наша справа – діяти так, як ми вважаємо за необхідне. Тому що нам потрібна перемога. І думати, що все буде відбуватися тільки на нашій землі, – так не буде,
– наголосив він.
Триває війна символів
Данілов також поділився думками, чому безпілотники двічі влучили саме у бізнес-центр "Москва-Сіті".
Це ж і війна символів. Був крейсер "Москва". Зараз – "Москва-Сіті",
– зауважив він.
За його словами, все, що пов'язане з містом, з якого росіяни ухвалюють рішення щодо вбивств українців, має припинити існування в тому вигляді, в якому воно зараз є. Він запропонував повернути столиці країни-агресорки історичну назву, яку вона носила до перейменування у Москву.
За даними російських ЗМІ, у бізнес-центрі “Москва-Сіті” можуть розташовуватися одразу 3 міністерства країни-агресорки. А саме мінекономрозвитку, міністерство цифрового розвитку та мінпромторг.
Як росіяни відреагували на "бавовну" у своїй столиці
- У ніч з 31 липня на 1 серпня у Москві знову сталися вибухи. Невідомі дрони атакували будівлю бізнес-центру.
- Після цього у Держдумі закликали вдарити по оновленому щиту монумента "Батьківщині-матері" у Києві. Генерал-лейтенант Андрій Гурульов також захотів атакувати Банкову.
- Кремлівський посіпака Дмітрій Пєсков просто констатував факт існування загрози. А представниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова мала нахабність порівняти бізнес-центр "Москва-Сіті" з вежами-близнюками Всесвітнього торгового центру, які були знищені 11 вересня 2001 року у Нью-Йорку під час теракту.