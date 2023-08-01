У Кремлі висловилися щодо повторного удару дронами по російській столиці. Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що кажуть у Кремлі

Прессекретар Владіміра Путіна Дмитро Пєсков вважає, що "небезпека справді існує".

Загроза атак БпЛА на Москву очевидна, вживаємо заходів,

– коротко висловився Пєсков.

Марія Захарова, представниця російського МЗС, була більш говіркою. Вона порівняла атаку безпілотниками веж "Москви-сіті" і теракт 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку, коли були атаковані вежі-близнята Всесвітнього торгового центру. Усе це вона наговорила в ефірі російського пропагандистського телеканалу. За її словами, діловий центр "Москва-Сіті" –цивільний об'єкт, який не має стосунку до військового блоку. Знаменно, що при цьому Захарова уникає говорити про постійні обстріли Росією української цивільної інфраструктури, під час яких гине багато людей.

Зеленський компрометує Вашингтон, проводячи терористичні операції стосовно цивільної інфраструктури,

– вигадала вона.

Цікаво: 30 липня Пєсков охарактеризував удар дронами по "Москві-сіті" як "акт відчаю на тлі невдач київського режиму". Тепер же "загроза очевидна". А що змінилося за два дні?

Удари Росії по цивільній інфраструктурі України

Росіяни постійно обстрілюють територію Україну зброєю різного типу, запускаючи як ракети, так і дрони "Шахеди". Причому останнім часом обстрілюють не тільки житлові багатоповерхівки, а й заклади освіти, в тому числі дитячі садочки. Як речниця країни-терориста, Марія Захарова не вважає злочином обстріли Одеси та інших українських міст протикорабельними ракетами. Наприклад, ракетну атаку, під час якої було зруйновано вівтар Спасо-Преображенського собору, у Кремлі спершу заперечували, згодом сказали, що біля собору перебували "іноземні інструктори" а потім узагалі перекинули провину на українську ППО. Дуже зручна позиція! Але за неї доведеться відповідати.

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Що відомо про атаку по Москві 1 серпня

Уночі столиця Росії знову була атакована невідомими безпілотниками, причому удар знову, як і 30 липня, припав на бізнес-центр "Москва-сіті". О третій ранку вибухи було чути в Одінцово – це місто Московської області. Було пошкоджено фасад "Москви-сіті" на рівні 21 поверху, призупинена робота аеропорту "Внуково". Росіяни ж шаліють і закликають "бомбити Банкову".