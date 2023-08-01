Як повідомила 24 Каналу журналістка медіаплатформи krivbass.city Ольга Єгорова, станом на ранок від атаки окупантів постраждала 81 людина. 19 людей перебувають у лікарнях, серед них – 2 дітей. Їх стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

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За її словами, пошуково-рятувальна операція була важкою, адже конструкції обвалювалися просто під час розбору завалів. Під час неї вдалося врятувати трьох людей. Серед них – 10-річна дитина.

Одна із мешканок будинку розказала, що вона зі своєю дитиною дивом врятувалася. Вони встигли вибігти з 4-го поверху, після того, як у будинок влучила ракета.

Люди звикли до війни, не вважають це випадковістю. Знають, що це терор Росії. Люди були у шоковому стані, не знали, що робити,

– зауважила журналістка медіаплатформи.

31 липня у будинку, по якому вдарили росіяни, відновили водопостачання та електроенергію. 1 серпня у Кривому Розі оголосили Днем жалоби.

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Допомога мешканцям постраждалого будинку

Журналіст із Кривого Рогу Олег Ендрексон розповів 24 Каналу, що для мешканців постраждалого будинку організували два штаби. Туди люди можуть звертатися за психологічною допомогою. А також – для оформлення збитків та отримання будівельних матеріалів, адже унаслідок атаки постраждало чимало помешкань.

До того ж мешканцям постраждалого будинку пропонували безплатне житло. Так. деякі готелі пропонують їм безоплатно поселитися на невизначений термін.

Долучалися просто небайдужі люди, які прибирали околиці від скла. Вони просто відгукувалися на прохання людей, яким не було, де жити,

– сказав журналіст із Кривого Рогу.

Ендрексон зауважив, що метою окупантів міг бути терор місцевого населення. Атакою росіяни хотіли залякати мешканців Кривого Рогу. Також ворог вдарив по навчальному закладу. Там не було ані військових, ані техніки.

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