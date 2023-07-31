За наявною інформацією, внаслідок ракетного удару вщент зруйновані два корпуси освітнього закладу. Оскільки атаку ворог здійснив на початку тижня з самого ранку, то не минулося без жертв і багатьох постраждалих.

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Ракета влучила у лабораторію

Як зазначив Сергій Лисак, глава Дніпропетровської ОВА, до повномасштабного вторгнення у закладі здобували освіту пів сотні хлопців і дівчат. Усі вони освоювали технічні професії. На жаль, наразі два корпуси зруйновані повністю, а ще два – сильно понищені росіянами.

Власне, ракета окупантів влетіла у лабораторію цього освітнього закладу. Внаслідок цього загинула жінка, котра у ній працювала. Її тіло рятувальники дістали з-під завалів. Жінка стала шостою жертвою російських терористів.

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