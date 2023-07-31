По имеющейся информации, в результате ракетного удара полностью разрушены два корпуса образовательного учреждения. Поскольку атаку враг совершил в начале недели с самого утра, то не обошлось без жертв и многих пострадавших.
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Ракета попала в лабораторию
Как отметил Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА, до полномасштабного вторжения в заведении получали образование полсотни юношей и девушек. Все они осваивали технические профессии. К сожалению, сейчас два корпуса разрушены полностью, а еще два сильно уничтожены россиянами.
Собственно, ракета оккупантов влетела в лабораторию этого образовательного учреждения. В результате погибла женщина, которая в ней работала. Ее тело спасатели извлекли из-под завалов. Женщина стала шестой жертвой российских террористов.
Ракетный удар по Кривому Рогу: что известно
- Российские захватчики атаковали Кривой Рог с самого утра. Воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 09:03, а уже в 09:08 стало известно о взрывах в городе.
- Через 10 минут глава ОВА Сергей Лысак подтвердил прилет по Кривому Рогу. Он также попросил соблюдать информационную тишину и пообещал впоследствии поделиться подробностями.
- Вскоре он отметил, что враг ракетами попал в жилой дом в Кривом Роге. Несколько этажей уничтожены полностью. Кроме того, мишенью стало здание одного из учебных заведений города. Собственно речь идет о лаборатории, в которой обнаружили тело шестой жертвы ракетного удара.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат утром заметил, что оккупанты могли атаковать Кривой Рог баллистическими ракетами. Речь идет об "Искандер-М". Собственно поэтому было настолько мало времени между объявлением воздушной тревоги и самими прилетами.
- По состоянию на 19:00 поисково-спасательные работы завершились. Известно, что враг унес жизни 6 человек. Еще 75 жителей Кривого Рога получили ранения. Также из-под завалов удалось спасти трех человек, в том числе 10-летнего ребенка.