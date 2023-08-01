Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коллаборанты будут отвечать за все преступления, которые они совместно с путинским режимом натворили в Украине. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Украине нужна победа

Данилов заявил, что Украина не будет спрашивать ни у кого разрешения, как использовать оружие, которое она производит на своей территории. ВСУ уничтожают страну-агрессорку там, где считают нужным.

Мы разрешения ни у кого спрашивать не будем. Это наше дело – действовать так, как мы считаем необходимым. Потому что нам нужна победа. И думать, что все будет происходить только на нашей земле – так не будет,

– подчеркнул он.

Идет война символов

Данилов также поделился мыслями, почему беспилотники дважды попали именно в бизнес-центр "Москва-Сити".

Это ведь и война символов. Был крейсер "Москва". Сейчас – "Москва-Сити",

– заметил он.

По его словам, все, что связано с городом, из которого россияне принимают решение по убийствам украинцев, должно прекратить существование в том виде, в каком оно сейчас есть. Он предложил вернуть столице страны-агрессорки историческое название, которое она носила до переименования в Москву.

По данным российских СМИ, в бизнес-центре "Москва-Сити" могут располагаться сразу три министерства страны-агрессорки. А именно минэкономразвития, министерство цифрового развития и минпромторг.

Обратите внимание! Украина не признавала причастности к атаке беспилотников по Москве.

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