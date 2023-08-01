Секретарь СНБО считает, что в России достаточно скоро могут пройти новые протесты. Об этом он сообщил в соцсети Х, ранее известной как твиттер.

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Каково содержание заявления Данилова

По его словам, в России есть недовольные, поэтому протестные настроения будут расти. Причем это необратимый процесс, потому что, как известно, "выдавленную из тюбика пасту назад не запихнуть".

Нереализованное желание второго наступления на Киев будет омрачено острой необходимостью готовиться встречать второй поход на Москву,

– утверждает Алексей Данилов.

О чем свидетельствуют данные украинской разведки

Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона подтвердил, что разведка также располагает информацией о подготовке в России новых беспорядков, однако не назвал конкретные фамилии – чтобы "не мешать".

Он подчеркнул, что внутри элит много конфликтов, которые будут только нарастать. Попытка мятежа Пригожина – только верхушка айсберга.

В умирающей империи есть немало желающих обеспечить себе будущее в постпутинской России или том, что от нее останется,

– подчеркнул Юсов.

Как и кто может протестовать в России

По словам представителя ГУР, протест не будет мирным. К этому принудила сама власть, подавив все мирные формы протеста. Люди, оппозиционные к путинскому режиму, либо сидят по тюрьмам, либо вынуждены эмигрировать.

В настоящее время, отметил Юсов, в России продолжаются протесты против насильственной мобилизации и захватнической войны в Украине. Усиление мобилизационных мер будет вызывать сопротивление.

Что известно о протестах против мобилизации в России

Государственная Дума рассмотрела поправки, согласно которым увеличится призывной возраст. Также повысится возраст увольнения из запаса, то есть в стране станет больше людей, которых можно отправить на войну против Украины. Это так называемая скрытая мобилизация, когда официально не объявили о полной.

Естественно, это нравится не всем. 31 июля россияне массово поджигали военкоматы, бросая в них "коктейлями Молотова" Это были преимущественно пожилые люди 54, 77, 80 лет. Но поскольку новые поправки будут касаться всех, следует ожидать волны протестов.