Разъяренные атаками на "Москву-сити" россияне объявили войну памятникам в Украине и намерены ударить по "железному подарку" Украине от Брежнева. В Госдуме расценили атаки беспилотников на Москву-сити как посягательство на "свое святое" и планируют украинцам "отблагодарить" тем самым. 24 Канал.

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"Родина-мать" под ударом"

Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев назвал атаки на башне "Москвы-сити" войной украинцев с российскими символами. И призвал нанести "информационный" ответный удар.

За цель мести депутат избрал обновленный щит "Родины-матери" и предложил ударить по нему из всего, чего только можно.

Не забыл Гурулев и за традиционную кремлевскую "страшилку": ударить по Банковой, "чтобы деятели оттуда вообще солнечного света не видели, не вылезали из бункеров". Впрочем, пытаясь запугать украинцев бункерами, политик забыл собственного бункерного деда, которому отсутствие солнечного света очевидно не пошло на пользу.

Ищут виновных среди своих

В Госдуме подозревают, что за атаками на столицу стоят не только украинцы, но и сами россияне.

По словам Гурулева, большинство беспилотников запускалось из Тверской области. И сейчас, говорит депутат, он находится в ожидании результатов расследования официальных структур. Впрочем, сам Гурулев не сомневается: внутри страны развернута мощная вражеская агентура. Чего стоят учащения случаев поджога и штурма военкоматов по всей России. Депутат призвал не закрывать глаза на внутреннюю "сволочь" и наказывать даже тех, кто просто "подкопнул стену военкомата".

Атаки на "Москву-сити": что известно