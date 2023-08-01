Розлючені атаками на "Москву-сіті" росіяни оголосили війну пам’ятникам в Україні і мають намір вдарити по "залізному подарунку" Україні від Брежнєва. У Держдумі розцінили атаки безпілотників на Москву-сіті як посягання на "своє святе" і планують українцям "віддячити" тим самим, інформує 24 Канал.

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"Батьківщина-мати" під ударом"

Депутат Держдуми генерал-лейтенант Андрій Гурульов назвав атаки на вежі "Москви-сіті" війною українців із російськими символами. І закликав завдати "інформаційного" удару у відповідь.

За ціль помсти депутат обрав оновлений щит "Батьківщини-матері" і запропонував вдарити по ньому з усього, чого тільки можна.

Не забув Гурульов і за традиційну кремлівську "страшилку": вдарити по Банковій, "щоб діячі звідти взагалі сонячного світла не бачили, не вилазили з бункерів". Втім, намагаючись залякати українців бункерами, політик забув за власного бункерного діда, якому відсутність сонячного світла очевидно не пішла на користь.

Шукають винних серед своїх

У Держдумі підозрюють, що за атаками на столицю стоять не лише українці, але й самі росіяни.

За словами Гурульова, більшість безпілотників запускалися із Тверської області. І наразі, каже депутат, він перебуває в очікуванні на результати розслідування офіційних структур. Втім, сам Гурульов не сумнівається: всередині країни розгорнута потужна ворожа агентура. Чого варті почастішання випадків підпалу та штурму військкоматів по всій Росії. Депутат закликав не закривати очі на внутрішню "сволоту" і карати навіть тих, хто просто "підкопнув стіну військкомату".

Атаки на "Москву-сіті": що відомо