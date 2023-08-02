Об этом в своем видеоблоге рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. Он добавил, что россияне традиционно обвиняют Украину в своих бессонных ночах.

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Россиянам пора искать укрытие

Некоторые украинские должностные лица говорят, что нужно приучать жителей России к сигналам воздушной тревоги. Ведь если такие атаки усилятся, то россиянам придется включать тревогу и искать укрытие.

"Война вернулась бумерангом к тому, кто ее начал", – сказал Жданов.

Важно! Пока нет официального подтверждения причастности Украины к атакам на Москву. В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не будет спрашивать ни у кого разрешения, как использовать то оружие, которое она производит на своей территории.

Военный эксперт предположил, что Москву, вероятно, мог атаковать беспилотник "Бобер". Это барражирующий боеприпас, летящий на расстояние до 1000 километров. Украинский дрон удаленный аналог "Шахеда", но иранский дрон-камикадзе громкий, а "Бобер" тихий и спокойный.

Жданов предположил, какие дроны атаковали Москву: смотрите видео

Полноценно сдетонировали

Министерство обороны страны-агрессорки заявило, что было три дрона. Два из них якобы сбили, а третий попал в 21-й этаж башни "Москва-Сити". Отметим, что в этом бизнес-центре размещается сразу несколько российских министерств. В частности, на 21-м этаже, в который попал беспилотник, находится минэкономразвития.

После атаки дронов разлетелись документы вражеского минцифра. По улицам люди ходили, собирали эти документы и выкладывали в соцсети. Судя по тому, что дроны атаковали одну и ту же башню означает, что они туда и летели. Не может быть дважды так одинаково,

– отметил военный эксперт.

По его мнению, дроны были не сбиты и полноценно сдетонировали, ведь взрывы достаточно мощные. Российская пропаганда может обманывать свое общество и рассказывать о якобы упавших обломках дрона. Украинцы же ясно видят, что там были полноценные взрывы.

"Можно предположить, что ПВО не может бороться с этими дронами. Я не знаю, правда ли, что три БПЛА летело, а два сбили. Но третий, летевший четко вырулил между домами и влупил в 21-й этаж", – добавил Жданов.

Что известно об атаке БПЛА на "Москва-Сити"