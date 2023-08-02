Об этом в своем видеоблоге рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. Он добавил, что россияне традиционно обвиняют Украину в своих бессонных ночах.
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Россиянам пора искать укрытие
Некоторые украинские должностные лица говорят, что нужно приучать жителей России к сигналам воздушной тревоги. Ведь если такие атаки усилятся, то россиянам придется включать тревогу и искать укрытие.
"Война вернулась бумерангом к тому, кто ее начал", – сказал Жданов.
Военный эксперт предположил, что Москву, вероятно, мог атаковать беспилотник "Бобер". Это барражирующий боеприпас, летящий на расстояние до 1000 километров. Украинский дрон удаленный аналог "Шахеда", но иранский дрон-камикадзе громкий, а "Бобер" тихий и спокойный.
Жданов предположил, какие дроны атаковали Москву: смотрите видео
Полноценно сдетонировали
Министерство обороны страны-агрессорки заявило, что было три дрона. Два из них якобы сбили, а третий попал в 21-й этаж башни "Москва-Сити". Отметим, что в этом бизнес-центре размещается сразу несколько российских министерств. В частности, на 21-м этаже, в который попал беспилотник, находится минэкономразвития.
После атаки дронов разлетелись документы вражеского минцифра. По улицам люди ходили, собирали эти документы и выкладывали в соцсети. Судя по тому, что дроны атаковали одну и ту же башню означает, что они туда и летели. Не может быть дважды так одинаково,
– отметил военный эксперт.
По его мнению, дроны были не сбиты и полноценно сдетонировали, ведь взрывы достаточно мощные. Российская пропаганда может обманывать свое общество и рассказывать о якобы упавших обломках дрона. Украинцы же ясно видят, что там были полноценные взрывы.
"Можно предположить, что ПВО не может бороться с этими дронами. Я не знаю, правда ли, что три БПЛА летело, а два сбили. Но третий, летевший четко вырулил между домами и влупил в 21-й этаж", – добавил Жданов.
Что известно об атаке БПЛА на "Москва-Сити"
- Ночью 1 августа дрон попал в одну из башен небоскреба "Москва-Сити". Местные власти Москвы убеждают, что один или два БПЛА сбили, а еще один "подавили". Однако он преспокойно прилетел в башню.
- БПЛА все же добрались до цели – в сети появились кадры прилетов. Предварительно целью был 21-й этаж здания – там расположено министерство экономического развития России.
- После очередной атаки дронов по Москве у россиян истерика из-за того, что война постепенно переходит на территорию России. Они призывают Кремль бомбить Банковую и украинские города. Россияне призывают "не жалеть" Украину и наносить ракетные удары по Верховной Раде, уничтожая украинские города.