Про це у своєму відеоблозі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. Він додав, що росіяни традиційно звинувачують Україну у своїх недоспаних ночах.

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Росіянам час шукати укриття

Деякі українські посадові особи говорять, що треба привчати мешканців Росії до сигналів повітряної тривоги. Адже, якщо такі атаки посиляться, то росіянам доведеться вмикати тривогу й шукати укриття.

"Війна повернулася бумерангом до того, хто її почав", – мовив Жданов.

Важливо! Наразі немає офіційного підтвердження причетності України до атак на Москву. Водночас секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не питатиме ні в кого дозволу, як використовувати ту зброю, яку вона виробляє на своїй території.

Військовий експерт припустив, що Москву, ймовірно, міг атакувати безпілотник "Бобер". Це баражуючий боєприпас, який летить на відстань до 1000 кілометрів. Український дрон віддалений аналог "Шахеда", але іранський дрон-камікадзе гучний, а "Бобер" тихий та спокійний.

Жданов припустив, які дрони атакували Москву: дивіться відео

Повноцінно здетонували

Міністерство оборони країни-агресорки заявило буцімто було три дрони. Два з них нібито збили, а третій влучив у 21-й поверх вежі "Москва-Сіті". Зазначимо, що в цьому бізнес-центрі розміщуються одразу декілька російських міністерств. Зокрема, на 21-му поверсі, у який влучив безпілотник, розташоване мінекономрозвитку.

Після атаки дронів розлетілися документи ворожого мінцифри. По вулицях люди ходили, збирали ці документи й викладали у соцмережі. Судячи з того, що дрони атакували одну й ту саму вежу означає, що вони туди й летіли. Не може бути двічі так однаково,

– зазначив військовий експерт.

На його думку, дрони були не збиті й повноцінно здетонували, адже вибухи досить потужні. Російська пропаганда може обманювати своє суспільство й розповідати буцімто впали уламки дрона. Українці ж чітко бачать, що там були повноцінні вибухи.

"Можна припустити, що ППО не може боротися з цими дронами. Я не знаю, чи правда, що три БпЛА летіло, а два збили. Але третій, який летів чітко вирулив між будинками й влупив у 21-й поверх", – додав Жданов.

Що відомо про атаку БпЛА на "Москва-Сіті"