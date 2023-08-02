Про це 24 Каналу сказав військовий експерт з Ізраїлю Давид Шарп. Як відомо, вночі 2 серпня Росію знову охопили вибухи та пожежі.
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"Медійні удари доволі важливі, але в ідеалі потрібно завдавати противнику реальної шкоди. Це відволікати його ресурси ППО і бити по військових об'єктах або об'єктах подвійного призначення", – наголосив Шарп.
Удари по Росії мають тривати: дивіться відео
Схоже відбувається вже на окупованих територіях України, зокрема в Криму. Можливо, удари по складах з боєприпасами та командних пунктах росіян не такі сенсаційні, але їхня у роль у наближенні перемоги безсумнівна.
Що потрібно для ефективних ударів у тилу ворога
"Щоб регулярно уражати військові об'єкти та відволікати російські ресурси, потрібна значна кількість перешкодостійких машин з радіусом від 500 до 1000 кілометрів", – зазначив Шарп.
Крім того, важливо налагодити масове виробництво зброї, щоб не мати обмежень у її застосуванні – ані моральних, ані практичних.
Вибухи в Росії: останні новини
- Вночі 1 серпня столицю Росії атакували невідомі безпілотники. Було пошкоджено бізнес-центр "Москва-Сіті" який постраждав також під час удару 30 липня. Як відомо, у ньому розташовано три міністерства.
- Дронову атаку прокоментували в Кремлі. Прессекретар диктатора Дмітрій Пєсков вважає, що "небезпека справді існує".
- Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на "бавовну", що почастішала в Москві та в окупованому Криму. Він попередив російських загарбників, що українці не даватимуть їм спокою, доки вони не залишать територію нашої країни.