Про це 24 Каналу сказав військовий експерт з Ізраїлю Давид Шарп. Як відомо, вночі 2 серпня Росію знову охопили вибухи та пожежі.

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"Медійні удари доволі важливі, але в ідеалі потрібно завдавати противнику реальної шкоди. Це відволікати його ресурси ППО і бити по військових об'єктах або об'єктах подвійного призначення", – наголосив Шарп.

Удари по Росії мають тривати: дивіться відео

Схоже відбувається вже на окупованих територіях України, зокрема в Криму. Можливо, удари по складах з боєприпасами та командних пунктах росіян не такі сенсаційні, але їхня у роль у наближенні перемоги безсумнівна.

Зверніть увагу! Вранці 2 серпня пролунав вибух у Сімферопольському районі. Можливо, влучили в авіабазу російських окупантів.

Що потрібно для ефективних ударів у тилу ворога

"Щоб регулярно уражати військові об'єкти та відволікати російські ресурси, потрібна значна кількість перешкодостійких машин з радіусом від 500 до 1000 кілометрів", – зазначив Шарп.

Крім того, важливо налагодити масове виробництво зброї, щоб не мати обмежень у її застосуванні – ані моральних, ані практичних.

Зверніть увагу! Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний висловився щодо ударів по території Росії. За його словами, якщо наші партнери бояться давати українській армії зброю для цих дій, то наша країна використає для цього зброю вітчизняного виробництва.

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