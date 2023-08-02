Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт из Израиля Давид Шарп. Как известно, ночью 2 августа Россию снова охватили взрывы и пожары.
К теме Во всем виноваты украинские бобры, – в NYT проанализировали атаку беспилотников на Москву
"Медийные удары достаточно важны, но в идеале нужно наносить противнику реальный ущерб. Это отвлекать его ресурсы ПВО и бить по военным объектам или объектам двойного назначения", – подчеркнул Шарп.
Удары по России должны продолжаться: смотрите видео
Похожее происходит уже на оккупированных территориях Украины, в частности в Крыму. Возможно, удары по складам с боеприпасами и командным пунктам россиян не столь сенсационны, но их роль в приближении победы несомненна.
Что нужно для эффективных ударов в тылу врага
"Чтобы регулярно поражать военные объекты и отвлекать российские ресурсы, необходимо значительное количество помехоустойчивых машин с радиусом от 500 до 1000 километров", – отметил Шарп.
Кроме того, важно наладить массовое производство оружия, чтобы не иметь ограничений в его применении – ни моральных, ни практических.
Взрывы в России: последние новости
- Ночью 1 августа столицу России атаковали неизвестные беспилотники. Был поврежден бизнес-центр "Москва-Сити", пострадавший также во время удара 30 июля. Как известно, в нем расположено три министерства.
- Дроновую атаку прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков считает, что "опасность действительно существует".
- Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на участившийся в Москве и в оккупированном Крыму "хлопок". Он предупредил российских захватчиков, что украинцы не будут давать им покоя, пока они не покинут территорию нашей страны.