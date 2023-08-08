Як зазначають у пабліку ВЧК-ОГПУ, їм стало відомо про інцидент з дронами. Причому це були не абиякі безпілотники, передає 24 Канал. Вони належали федеральній службі охорони. Розповідаємо далі, до чого тут Путін.

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Чому безпілотники літали біля Кремля

Отже, несанкціонованими польотами безпілотників зацікавилися інші спецслужби. Після чого у федеральній службі охорони спробували пояснити, що відбувається. Мовляв, вони займаються відпрацюванням спостереження за кортежем кремлівського диктатора з неба над Москвою.

Власне, про "дивні події" у самісінькому центрі російської столиці стало відомо 7 серпня. Тоді вдень москвичі бідкалися, що небом літають дивні квадрокоптери. Також вони бачили на Новому Арбаті людей на дахах будівель. Останній, щоб ви розуміли, розташований за кілька кілометрів від самого Кремля.

Ясна річ, що після викликів почали терміново з'їжджатися співробітники поліції та інших спецслужб. Огляд місць виявив, що на дахах розсілися співробітники служби. Мовляв, вони собі навчання проводили.

Як би ця байка не звучала, вона свідчить лише про одне. У Москві почали панічно боятися дронів. А це означає, що будь-який подібний повітряний апарат у небі викликає паніку у мешканців. І це чудово, констатуємо ми.

До слова, перед запуском спецслужбовцями дронів, у Москві теж було неспокійно. Тоді заявили, що до столиці Росії буцімто прорвалися безпілотники.

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