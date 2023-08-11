По предварительной информации, взрыв был слышен в районе Карамышевской набережной. Традиционно оккупанты заявили о "работе ПВО", передает 24 Канал.

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Мощный "хлопок" раздался в Москве

Кремлевские пропагандисты и провластные СМИ заявили о "сильном хлопке" в Москве. О причинах "хлопка" они, конечно, не сообщали. Однако очевидцы в сети уже опубликовали все последствия атаки неизвестных дронов.

Неизвестные дроны атакуют Москву: смотрите видео

Свидетели заявили, что беспилотник летел вдоль русла реки на высоте 150 метров. После – раздался звук взрыва. Россияне традиционно заявляют, что якобы сработала ПВО.

Кроме того, сообщают о падении БПЛА на больницу имени Ворохобова. К слову, активист и волонтер Сергей Стерненко показал на карте примерное место падения неизвестного беспилотника.



Где в Москве упал беспилотник / Скриншот Сергея Стерненко

В сети свидетели стали публиковать сразу последствия "прилета" БПЛА в Москве. И хотя Кремль пытался ввести цензуру и запретил "военкорам" и всяким блогерам публиковать кадры после атак, однако россияне продолжают "отчитываться" о неизвестных БПЛА.

Дым после взрыва в Москве: смотрите видео

После взрыва в Москве поднялся столб дыма: смотрите видео

После взрыва на место падения дрона выехали спасатели и скорые. Интересно, что традиционно кремлевские прихвостни заявляют об "успешном отражении атаки", а затем на место "прилета" отправляют несколько карет скорой.

Скорые и спасатели едут на место атаки: смотрите видео

В Москве прокомментировали атаку дронов

Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что "была попытка пролета одного беспилотника в Москву". Однако "меткая" российская ПВО ликвидировала дрон.

При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал, серьезных разрушений нет,

– заявил Собянин.

Российское минобороны также прокомментировало атаку. Там еще раз обвинили Украину в "террористических действиях".

"БПЛА был заглушен средствами радиоэлектронной борьбы и разбился в лесном массиве на западе города Москвы. В результате прекращения террористической атаки пострадавших и разрушений нет", – выдали очередную порцию бреда в России.

Стоит подчеркнуть, что пропагандисты совсем заврались. Пока одни заявляют, что обломки упали на территории больницы, российскому минобороны померещился "лесной массив".

В Москве закрывали небо

Перед атакой россияне жаловались, что дроны летят на Москву. Из-за таких тревожных сообщений в российской столице закрыли небо над аэропортом "Внуково". Из-за этого возникли задержки в рейсах, поскольку борта перенаправлялись на другие аэродромы.

Как сообщали пропагандисты, над "Внуково" ввели режим "Ковер". Его объявляют в случае обнаружения неизвестного объекта в небе, пересекшем границу. В таких случаях закрывают воздушное пространство на всех высотах и никто не может летать, кроме военных или спасательных бортов.

После того как в Москве раздались взрывы и "был сбит беспилотник" режим "Ковер" отменили, а аэропорт "Внуково" снова начал работать.