Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал. Кстати, в сети уже обнародовали кадры, как горело авто.

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Что известно о пожаре

Вражеские телеграм-каналы пишут, что "беха" принадлежит автобазе управления администрации российского диктатора. В пятницу, 11 августа, автомобиль с правительственными номерами загорелся на Ленинградском проспекте в Москве.

В Москве загорелась машина: смотрите видео

Что именно послужило причиной возгорания, пока не сообщают. Впрочем, отмечают, что "вспыхнул двигатель". Кстати, в результате пожара подгорел и салон BMW. Пропагандисты отмечают, что, по предварительным данным, внутри якобы никого не было. На место вызвали пожарных.

Как горело правительственное авто в Москве: смотрите видео

РосСМИ отмечают, что машина закреплена за заместителем начальника управления президента России по государственным наградам Сергеем Зубковым. Интересно, что официально информацию до сих пор не подтвердили.

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Обратите внимание! 9 июля в городе Сергеев Посад раздался мощный взрыв на "Загорском оптико-механическом заводе", где производили оборудование для силовых структур. Интересно, что предприятие с 2019 года участвует в разработке российского стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения "Посланник". Об этом свидетельствуют данные государственных закупок.