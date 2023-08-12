Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал. Кстати, в сети уже обнародовали кадры, как горело авто.
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Что известно о пожаре
Вражеские телеграм-каналы пишут, что "беха" принадлежит автобазе управления администрации российского диктатора. В пятницу, 11 августа, автомобиль с правительственными номерами загорелся на Ленинградском проспекте в Москве.
В Москве загорелась машина: смотрите видео
Что именно послужило причиной возгорания, пока не сообщают. Впрочем, отмечают, что "вспыхнул двигатель". Кстати, в результате пожара подгорел и салон BMW. Пропагандисты отмечают, что, по предварительным данным, внутри якобы никого не было. На место вызвали пожарных.
Как горело правительственное авто в Москве: смотрите видео
РосСМИ отмечают, что машина закреплена за заместителем начальника управления президента России по государственным наградам Сергеем Зубковым. Интересно, что официально информацию до сих пор не подтвердили.
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