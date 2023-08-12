Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал. До речі, у мережі вже оприлюднили кадри, як горіло авто.
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Що відомо про пожежу
Ворожі телеграм-канали пишуть, що "беха" належить автобазі управління адміністрації російського диктатора. У п'ятницю, 11 серпня, автомобіль з урядовими номерами спалахнув на Ленінградському проспекті в Москві.
У Москві спалахнула машина: дивіться відео
Що саме стало причиною займання, поки що не повідомляють. Втім, зазначають, що "спалахнув двигун". До речі, внаслідок пожежі підгорів і салон BMW. Пропагандисти зазначають, що, за попередніми даними, всередині, нібито нікого не було. На місце викликали пожежників.
Як горіло урядове авто в Москві: дивіться відео
РосЗМІ зазначають, що машина закріплена за заступником начальника управління президента Росії з державних нагород Сергієм Зубковим. Цікаво, що офіційно інформацію досі не підтвердили.
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