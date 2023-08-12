Як зазначають місцеві телеграм-канали, чули вибухи у Кіровському районі. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на них та інші джерела.
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Рух мостом зупинили
Також надійшло ще одне повідомлення. Згідно з ним, знову "щось бахнуло" в Радянському районі. Там очевидці бідкаються, що чули один снаряд.
Скільки б вибухів окупанти не чули, вони продовжують грати в улюблену гру. Ворог вкотре перекрив для руху автомобілями Кримський міст.
Бідкаються окупанти, що ось уже 40 хвилин безпілотники літають над Новоозерним. Мовляв, працює так звана ППО.
Вибухи гримлять у Новоозерному: дивіться відео
Зауважимо, що напередодні у Криму був справжнісінький марафон "бавовни". Її 9 серпня підвезли по всьому півострові.
"Бавовна" не дає спокою
- Відомо, що про перші вибухи у Джанкої почали повідомляти близько 09:40. Тоді розповідали, що у повітря здійняли навіть вертольоти.
- Потім у мережу виклали чергове епічне відео. На ньому можна побачити, що окупанти перекрили рух через Кримський міст.
Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. Тих, хто перебуває на мосту та в зоні огляду просимо зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки,
– заявили пропагандисти.
- До тих, хто їхав до моста, звернувся автор відео. Він порадив окупантам запастися терпінням. А все тому, що на незаконній споруді утворився величезний затор.
- Це ще не все. Згодом стало відомо про вибухи у Євпаторії та два потужні вибухи на Старокримському полігоні.
- Але і це ще не все. Відомо і про буцімто роботу ППО у Сакському районі міста. Слід зауважити, що мережею також гуляло фото та відео з Феодосії. Там також щось спалахнуло у порту.
- Представник ГУР МО Андрій Юсов відреагував на ситуацію в Криму. За його словами, в окупантів ускладнення логістики для загарбників. А на систематичні вибухи він відреагував так: "не туристичний" настрій у росіян.
- Звернімо увагу. Крим окупанти використовують як головний логістичний хаб. Але події останніх днів нагадують ворогові, що робити це вкрай ризиковано.