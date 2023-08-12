Як зазначають місцеві телеграм-канали, чули вибухи у Кіровському районі. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на них та інші джерела.

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Рух мостом зупинили

Також надійшло ще одне повідомлення. Згідно з ним, знову "щось бахнуло" в Радянському районі. Там очевидці бідкаються, що чули один снаряд.

Скільки б вибухів окупанти не чули, вони продовжують грати в улюблену гру. Ворог вкотре перекрив для руху автомобілями Кримський міст.

Бідкаються окупанти, що ось уже 40 хвилин безпілотники літають над Новоозерним. Мовляв, працює так звана ППО.

Вибухи гримлять у Новоозерному: дивіться відео

Зауважимо, що напередодні у Криму був справжнісінький марафон "бавовни". Її 9 серпня підвезли по всьому півострові.

"Бавовна" не дає спокою

Відомо, що про перші вибухи у Джанкої почали повідомляти близько 09:40. Тоді розповідали, що у повітря здійняли навіть вертольоти.

Тоді розповідали, що у повітря здійняли навіть вертольоти. Потім у мережу виклали чергове епічне відео. На ньому можна побачити, що окупанти перекрили рух через Кримський міст.

Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. Тих, хто перебуває на мосту та в зоні огляду просимо зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки,

– заявили пропагандисти.