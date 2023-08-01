Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний політик, журналіст, громадський діяч В'ячеслав Мальцев. Він прокоментував статтю Financial Times про підготовку Владіміра Путіна до тривалої війни в Україні.
До теми Місія – померти за еліту: чому в Кремлі хочуть утилізувати в окопах максимум росіян
"Треба виходити з матеріального. Мобілізаційна система, яку створили ще до Путіна, абсолютна нікчемна. Вона не працює або працює дуже погано", – констатував Мальцев.
Чому Росія не здатна вести затяжну війну: дивіться відео
Навіть якщо якось вдасться мобілізувати людей, їх немає чим спорядити. Тому чутки про затяжну війну Росії є лише страшилкою для Заходу.
Путін не довіряє військовим
Після заколоту Євгенія Пригожина та арешту Ігоря Гіркіна в Росії загострився конфлікт між політичною владою і військовою. Російський диктатор не допустить розширення прав армійців.
"Путін боїться мобілізації та воєнного стану, бо тоді військові адміністрації офіційно беруть владу до своїх рук", – зазначив Мальцев.
Мобілізація в Росії: останні новини
- Як відомо, у Росії підвищили призовний вік для військовозобов'язаних до 30 років. До того ж Путін підписав закон, який встановлює штрафи за несприяння військкоматам під час мобілізації та значно збільшує покарання за неявку до військкомату.
- Російські ЗМІ повідомили, що підсанкційні олігархи вербують окупантів для вбивства мирного населення України. Зокрема, мова про Олега Дерипаску, Леоніда Міхельсона, Геннадія Тимченка, Михайла Гуцерієва та Сергія Гордєєва.
- Британська розвідка заявила, що міська влада Москви погрожує будівельним фірмам розірванням контрактів, якщо компанії не нададуть "добровольців" на війну в Україну.