Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний політик, журналіст, громадський діяч В'ячеслав Мальцев. Він прокоментував статтю Financial Times про підготовку Владіміра Путіна до тривалої війни в Україні.

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"Треба виходити з матеріального. Мобілізаційна система, яку створили ще до Путіна, абсолютна нікчемна. Вона не працює або працює дуже погано", – констатував Мальцев.

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Навіть якщо якось вдасться мобілізувати людей, їх немає чим спорядити. Тому чутки про затяжну війну Росії є лише страшилкою для Заходу.

Путін не довіряє військовим

Після заколоту Євгенія Пригожина та арешту Ігоря Гіркіна в Росії загострився конфлікт між політичною владою і військовою. Російський диктатор не допустить розширення прав армійців.

"Путін боїться мобілізації та воєнного стану, бо тоді військові адміністрації офіційно беруть владу до своїх рук", – зазначив Мальцев.

Зверніть увагу! В інформаційному полі практично одночасно засвітились міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу та начальник генштабу Валєрій Гєрасімов. Це може свідчити про те, що військове керівництво перебирає владу в Росії.

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