Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный политик, журналист, общественный деятель Вячеслав Мальцев. Он прокомментировал статью Financial Times о подготовке Владимира Путина к продолжительной войне в Украине.

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"Нужно выходить из материального. Мобилизационная система, созданная еще до Путина, абсолютна ничтожна. Она не работает или работает очень плохо", – констатировал Мальцев.

Почему Россия не способна вести затяжную войну: смотрите видео

Даже если удастся мобилизовать людей, их нечем снарядить. Поэтому слухи о затяжной войне России являются только страшилкой для Запада.

Путин не доверяет военным

После мятежа Евгения Пригожина и ареста Игоря Гиркина в России обострился конфликт между политической властью и военной. Российский диктатор не допустит расширения прав армейцев.

"Путин боится мобилизации и военного положения, потому что тогда военные администрации официально возьмут власть в свои руки", – отметил Мальцев.

Обратите внимание! В информационном поле практически одновременно засветились министр обороны России Сергей Шойгу и начальник генштаба Валерий Герасимов. Это может свидетельствовать о том, что военное руководство берет на себя власть в России.

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