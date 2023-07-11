За даним Міноборони Британії, це першочергово вплине на національні меншини з бідніших регіонів Росії. Адже саме вони становлять більшість будівельників Москви.
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У Москві придумали новий спосіб забирати громадян на війну
Міська влада Москви, найімовірніше, погрожує будівельним фірмам розірванням контрактів, якщо вони не виконають квот і не знайдуть серед працівників "добровольців" для участі у війні проти України. Одній компанії нібито виставили зобов'язання знайти 30 охочих до кінця серпня 2023 року,
– мовиться в повідомленні.
Британські розвідники пояснюють, що такий крок першочергово вплине на національні меншини з бідніших регіонів Росії. Зокрема, мовиться про:
- Дагестан;
- представників країн Центральної Азії.
Саме ці громадяни складають більшість будівельників столиці Росії. Британські розвідники припускають, що цей захід, найімовірніше, відбувається з принаймні "мовчазної згоди" мера Москви Сєргєя Собяніна.
"Це продовжує його послужний список у спробах мінімізувати вплив війни на заможніших москвичів. Водночас демонструючи підтримку військових зусиль", – заявили у розвідці.
Втрати росіян у війні шалені
- Станом на ранок 11 липня тільки за минулу добу ворог втратив в Україні 540 одиниць особового складу. З 24 лютого 2022 року – 235 020 ворогів.
- Британська розвідка нещодавно пояснила, що ворог міг уникнути 50% втрат за умови надання пораненим належної медичної допомоги. Натомість у росіян основною причиною смертей і ампутацій, яким можна було б запобігти, є дуже повільна евакуація поранених у поєднанні з неналежним використанням грубого російського бойового джгута, що перебуває на озброєнні.
- РосЗМІ нещодавно встановили, що до кінця травня 2023 року на війні в Україні загинули приблизно 47 тисяч російських чоловіків віком до 50 років. Мовиться тільки про загиблих громадян Росії.