К примеру, Центральная избирательная комиссия может перенести выборы, если они угрожают жизни гражданских. Возобновят голосование только после прекращения "угрозы".

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Закон с условиями выборов

Владимир Путин 14 ноября подписал закон о порядке проведения выборов президента России. Согласно закону, "если военное положение введено на части территории", выборы президента там могут проводиться в соответствии со статьей 10.1 закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме". Это позволяет ЦИК отложить проведение голосования.

Согласно закону, должностное лицо субъекта вправе не ранее 130 дней и не позднее 90 дней до голосования направить в ЦИК предложение проведения выборов. Тогда ЦИК в течение пяти дней принимает решение, принимая или отклоняя предложение. Кроме того, структура может сократить сроки выборов.

В случае решения проблем, ставших причиной перенесения выборов, ЦИК может возобновить подготовку к голосованию. Также могут быть установлены особенности подготовки и проведения выборов президента.

Также в случае "риска для жизни" время начала и окончания голосования, а также его продолжительность на избирательных участках вне России может быть изменена. Соответствующее решение может принять руководитель дипломатического представительства или консульского учреждения.

Выборы в России в следующем году