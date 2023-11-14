К примеру, Центральная избирательная комиссия может перенести выборы, если они угрожают жизни гражданских. Возобновят голосование только после прекращения "угрозы".
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Закон с условиями выборов
Владимир Путин 14 ноября подписал закон о порядке проведения выборов президента России. Согласно закону, "если военное положение введено на части территории", выборы президента там могут проводиться в соответствии со статьей 10.1 закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме". Это позволяет ЦИК отложить проведение голосования.
Согласно закону, должностное лицо субъекта вправе не ранее 130 дней и не позднее 90 дней до голосования направить в ЦИК предложение проведения выборов. Тогда ЦИК в течение пяти дней принимает решение, принимая или отклоняя предложение. Кроме того, структура может сократить сроки выборов.
В случае решения проблем, ставших причиной перенесения выборов, ЦИК может возобновить подготовку к голосованию. Также могут быть установлены особенности подготовки и проведения выборов президента.
Также в случае "риска для жизни" время начала и окончания голосования, а также его продолжительность на избирательных участках вне России может быть изменена. Соответствующее решение может принять руководитель дипломатического представительства или консульского учреждения.
Выборы в России в следующем году
- В настоящее время Владимир Путин еще не объявил, будет ли баллотироваться, и вряд ли он сделает такое заявление в ближайшие недели. Ситуация динамичная, и не исключено, что на нее повлияет договоренность Китая и США, встреча лидеров которых состоится 15 ноября.
- Аналитики Института изучения войны утверждают, что в своей президентской кампании российский диктатор постарается избежать темы войны. Путин постарается сосредоточить внимание своего электората на критике Запада и "стабильности" в России.
- Владимир Путин просто хотел бы увидеть органическую победу, вероятно, именно поэтому он начал войну против Украины. В 2014 году его рейтинг вырос до невиданных масштабов, что и планировали сделать в 2024 году.