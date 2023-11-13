Такое мнение 24 Каналу выразил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, заметив, что Россия, как и весь мир, сейчас находится в ожидаемые встречи Джозефа Байдена и Си Цзиньпина, которая состоится 15 ноября в Сан-Франциско. К тому времени каких-либо движений и действий политическая элита России не будет делать.
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Связано ли ожидание Путина с ситуацией на фронте
Оккупанты 13 ноября заявили, что якобы отходят из Херсонской области, но впоследствии такое заявление удалили. Это свидетельствует о серьезных ошибках и может являться доказательством того, что у захватчиков действительно проблемы на фронте. Но для России – это не новая история, ведь Владимир Путин также не комментировал побег оккупантов из Харьковщины или Херсонщины. Свои поражения Кремль пытается умалчивать.
Следовательно, не стоит спешить с информацией о том, что Путин может объявить о своем походе на выборы. Это может произойти, но еще не скоро.
"Время у Путина и у кремлевской элиты еще есть, поэтому они будут решать, идет ли Путин на выборы или нет. Ситуация может измениться. Она в мире очень динамична и дальнейший ход всех событий будет определяться тем, о чем договорятся лидеры США и Китая", – подчеркнул Валерий Клочок
Какие причины для того, чтобы Путин не шел на выборы
Во время встречи Си Цзиньпин и Джо Байден могут договориться о том, что России следует снизить свои "аппетиты" относительно продвижения в Украине. Китай способен оказывать непосредственное влияние на военные способности России, в частности из-за поставок товаров двойного назначения и давления на страны, с которыми он сотрудничает.
В значительной степени именно Китаю удалось наладить отношения между Ираном и Саудовской Аравией весной 2023 года. Страна играет не последнюю роль в политике на Ближнем Востоке, который в свою очередь сейчас помогает России осуществлять агрессивную политику против Украины.
Дальнейшая политическая судьба Путина будет во многом определяться Китаем. Если Китай не будет сильно стремиться, чтобы в России оставался Путин, то все может измениться,
– заметил Валерий Клочок.
Сегодня это может выглядеть фантастикой, но стоит вспомнить события, произошедшие в начале прошлого века, когда во время Первой мировой войны в России фактически произошел переворот, который еще называют Октябрьской революцией.
"В России могут начаться любые процессы. Я более чем уверен, что они подготовлены и для них просто ждут точного момента", – добавил Клочок.
Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" предположил, может ли Путин не баллотироваться на выборы: смотрите видео
Что это значит для Украины
Пока не стоит делать прогнозов по выводу российских войск с нашей территории, хотя вариант частичного ослабления военного присутствия – возможен. Однако для России сегодня главная задача – сохранение постоянства так, как было в Советском Союзе, когда правление передавалось от одних рук к другим. То есть менялись лица, но режим оставался прежним.
В России выстроили мощный путинский режим, есть те, кто его обслуживает, поэтому могут измениться разве что лица этого режима,
– заметил Клочок.
Следовательно, не стоит обольщаться надеждами о моментальном выводе войск, потому что в таком случае Кремлю придется многое объяснять россиянам.
В России будут "избирать" президента: что известно
- Аналитики Института изучения войны отметили, что во время предвыборной кампании Путин, вероятно, будет избегать темы войны. Рейтинги диктатора выросли после того, как российские пропагандисты начали рассказывать, будто на Западе плохо живется. Именно критика Европы и США может стать ключевой темой в риторике так называемого российского президента.
- Ранее в своем отчете аналитики отмечали, что на выборах в России хотят показать 80% поддержку Путина. Это якобы сформирует у общества мнение о том, что их лидер эффективен и талантлив, а Россия – "сильная" страна. Что касается темы мобилизации, то ее будут умалчивать.
- О якобы 80% поддержке уже говорят сами пропагандисты. Российский депутат предложил уничтожить или изолировать ту часть общества,которая выступает против Путина. В "победе" диктатора политик даже не сомневался.