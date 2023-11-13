Такое мнение 24 Каналу выразил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, заметив, что Россия, как и весь мир, сейчас находится в ожидаемые встречи Джозефа Байдена и Си Цзиньпина, которая состоится 15 ноября в Сан-Франциско. К тому времени каких-либо движений и действий политическая элита России не будет делать.

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Связано ли ожидание Путина с ситуацией на фронте

Оккупанты 13 ноября заявили, что якобы отходят из Херсонской области, но впоследствии такое заявление удалили. Это свидетельствует о серьезных ошибках и может являться доказательством того, что у захватчиков действительно проблемы на фронте. Но для России – это не новая история, ведь Владимир Путин также не комментировал побег оккупантов из Харьковщины или Херсонщины. Свои поражения Кремль пытается умалчивать.

Следовательно, не стоит спешить с информацией о том, что Путин может объявить о своем походе на выборы. Это может произойти, но еще не скоро.

"Время у Путина и у кремлевской элиты еще есть, поэтому они будут решать, идет ли Путин на выборы или нет. Ситуация может измениться. Она в мире очень динамична и дальнейший ход всех событий будет определяться тем, о чем договорятся лидеры США и Китая", – подчеркнул Валерий Клочок

Какие причины для того, чтобы Путин не шел на выборы

Во время встречи Си Цзиньпин и Джо Байден могут договориться о том, что России следует снизить свои "аппетиты" относительно продвижения в Украине. Китай способен оказывать непосредственное влияние на военные способности России, в частности из-за поставок товаров двойного назначения и давления на страны, с которыми он сотрудничает.

В значительной степени именно Китаю удалось наладить отношения между Ираном и Саудовской Аравией весной 2023 года. Страна играет не последнюю роль в политике на Ближнем Востоке, который в свою очередь сейчас помогает России осуществлять агрессивную политику против Украины.

Дальнейшая политическая судьба Путина будет во многом определяться Китаем. Если Китай не будет сильно стремиться, чтобы в России оставался Путин, то все может измениться,

– заметил Валерий Клочок.

Сегодня это может выглядеть фантастикой, но стоит вспомнить события, произошедшие в начале прошлого века, когда во время Первой мировой войны в России фактически произошел переворот, который еще называют Октябрьской революцией.

"В России могут начаться любые процессы. Я более чем уверен, что они подготовлены и для них просто ждут точного момента", – добавил Клочок.

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Что это значит для Украины

Пока не стоит делать прогнозов по выводу российских войск с нашей территории, хотя вариант частичного ослабления военного присутствия – возможен. Однако для России сегодня главная задача – сохранение постоянства так, как было в Советском Союзе, когда правление передавалось от одних рук к другим. То есть менялись лица, но режим оставался прежним.

В России выстроили мощный путинский режим, есть те, кто его обслуживает, поэтому могут измениться разве что лица этого режима,

– заметил Клочок.

Следовательно, не стоит обольщаться надеждами о моментальном выводе войск, потому что в таком случае Кремлю придется многое объяснять россиянам.

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