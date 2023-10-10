В ISW проанализировали, почему Владимир Путин официально не объявляет мобилизацию населения, а лишь скрыто бросает россиян на фронт. Стоит добавить, что октябре начался осенний призыв, однако минобороны России поспешно заверило, будто на войне им хватает у контрактников.
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Выборы без выбора
В ежедневном отчете ISW рассказали, что Россия сосредоточилась на очередном акте псевдолегитимности – на "законном" проведении президентского голосования в 2024 году.
Власти не будут создавать никакой угрозы для нынешнего президента России, хотя и стремятся создать подобие свободных и честных выборов. Сообщается, что Кремль планирует заявить о более чем 80% поддержки Путина. Это должно показать, что Россия является сильным и функционирующим государством, а Путин – эффективным и талантливым лидером.
Кремль ужесточил контроль над информационным пространством, чтобы развеять споры о новой волне мобилизации на войну. Российские власти взволнованы влиянием войны на поддержку и поэтому отказываются проводить дополнительную мобилизацию и переводить страну полностью в состояние войны.
Сейчас внутри Кремля ведутся дискуссии о том, стоит ли замораживать войну или нужно продолжать боевые действия. Скорее всего, Путин выбирает первый вариант – по крайней мере до выборов президента России в марте 2024 года. Российские войска будут проводить стратегическую борьбу и попытаются предотвратить "прорывы" фронта со стороны ВСУ.
Мобилизация перед выборами президента, вероятно, усугубит социальную, экономическую и внутриполитическую ситуацию в России. Он добавляет, что российские власти, вероятно, постепенно усилит внутренние репрессии в преддверии выборов.
Частичная мобилизация в России: что известно
- Часть призывников в армии будут побуждать подписать контракт, рассказывая сказки о работе в глубоком тылу Россияне в качестве мотивации используют деньги, из-за чего россияне остаются в армии, однако такой ресурс исчерпывающий.
- Чтобы избежать прямого призыва россиян, Кремль нарушает все международные нормы и привлекает к войне украинцев с оккупированных территорий. Москва навязывает тем российские паспорта, после чего апеллирует к "обязанности защищать страну",
- В комментариях под последним выступлением Путина россиянки устроили флешмоб – они потребовали от президента России вернуть их мужчин домой. В частности, звучали призывы провести демобилизацию, а некоторые писали, что те на войну совсем хотели.