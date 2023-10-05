Женщины потребовали вернуть оккупантов домой, потому что якобы не хотели воевать в Украине. Вскоре недовольных станет только больше, ведь 1 октября в России начался осенний призыв.

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Флешмоб до начала мобилизации

В комментариях под выступлением Путина на Rutube родственники мобилизованных устроили флешмоб. В прямом эфире они попытались достучаться до президента России и задать ему некоторые вопросы. В частности, российские женщины интересовались, когда вернут их мобилизованных мужчин. Некоторые даже требовали это сделать.

Верните мужа домой, больше года на СВО, нет сроков, что за произвол? Всех мобилизованных заменить, вы их заставили уходить, не по своей воле наши мужчины ушли! Набирайте контрактников,

– звучит в комментариях.

Некоторые же писали, что их мужчины не рабы и должны вернуться домой. Некоторые даже пытались вежливо попросить Путина об этом. Будто бы мобилизованы не контрактники или добровольцы, поэтому не хотят воевать. Женщины хотят, чтобы президент России издал закон о демобилизации и вернул матерям их сыновей.

Женщины недовольны мобилизацией в России / скриншот по трансляции

Затем в трансляции с выступлением Путина на заседании клуба "Валдай" отключили возможность комментировать событие в прямом эфире.

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