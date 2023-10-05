Жінки почали вимагати повернути окупантів додому, бо ті нібито не хотіли воювати в Україні. Невдовзі невдоволених стане лише більше, адже 1 жовтня у Росії почався осінній призов.

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Флешмоб до початку мобілізації

У коментарях під виступом Путіна на Rutube родичі мобілізованих влаштували флешмоб. У прямому ефірі вони спробували достукатися до президента Росії та поставити йому деякі питання. Зокрема, російські жінки цікавилися, коли повернуть їх мобілізованих чоловіків. Дехто навіть вимагав це зробити.

Поверніть чоловіка додому, більше року на СВО, немає термінів, що за свавілля? Усіх мобілізованих замінити, ви їх змусили йти, не з власної волі наші чоловіки пішли! Набирайте контрактників,

– лунає у коментарях.

Дехто ж писав, що їхні чоловіки не раби і повинні повернутися додому. Дехто навіть намагався ввічливо попросили Путіна про це. Буцімто мобілізовані то ж не контрактники чи добровольці, тому не хочуть воювати. Жінки хочуть, щоб президент Росії видав закон про демобілізацію і повернув матерям їх синів.

Жінки незадоволені мобілізацією в Росії / скріншот з трансляції

Згодом у трансляції з виступом Путіна на засіданні клубу "Валдай" вимкнули можливість коментувати подію у прямому ефірі.

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