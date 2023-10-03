Часто ці повітряно-десантні війська ворога доукомплектовані звичайними мобілізованими. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що здебільшого ВДВ – це збірна солянка.
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"Зараз вони воюють на передовій, щоб закривати дірки, поки російська влада не притягне нове поповнення живої сили. Це строковики, які були набрані весною, яких зараз планують набирати в Росії. Називали, що від 130 тисяч, можливо, трошки більше або менше", – зауважив він.
"Навіть таргани живуть довше"
Іван Ступак зазначив, що навесні 2022 року росіяни мали на меті набрати 120 тисяч строковиків, а набрали 90 тисяч. Навіть якщо зараз ворогу вдасться назбирати ці 130 тисяч окупантів, то це будуть молоді хлопці 18 – 20 років, а не навчені військові.
У дослідженні кажуть, що середній термін життя російського мобілізованого на українських фронтах – це два місяці. Мені здається, що навіть таргани живуть довше у природі, ніж російський мобілізований на українських фронтах,
– наголосив ексспівробітник СБУ.
Ступак про мобілізацію у Росії: дивіться відео
Мобілізація у Росії: останні новини
- Раніше Владімір Путін підписав указ про початок осіннього призову з 1 жовтня. Зазначається, що планують призвати 130 тисяч росіян. У генштабі країни-агресорки заявляють, що не мають жодних планів на проведення додаткових мобілізаційних заходів, бо буцімто на війні проти України "є достатньо охочих служити за контрактом".
- Путін взявся доводити, що кількість добровольців у Росії нібито складає майже 300 тисяч осіб. За його словами, до російських військкоматів "щоденно приходять свідомі чоловіки", які, напевно, хочуть віддати своє життя за амбіції Кремля.
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що на тимчасово окупованих територіях України фіксують суттєве зменшення кількості мобілізованих росіян. Така ситуація спостерігається внаслідок збільшення втрат серед особового складу окупаційних військ Росії у війні проти України.