Часто эти воздушно-десантные войска врага доукомплектованы обычными мобилизованными. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что в основном ВДВ – это сборная солянка.
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"Сейчас они воюют на передовой, чтобы закрывать дыры, пока российские власти не привлекут новое пополнение живой силы. Это срочники, набранные весной, которых сейчас планируют набирать в России. Называли, что от 130 тысяч, возможно, немного больше или меньше" , – заметил он.
"Даже тараканы живут дольше"
Иван Ступак отметил, что весной 2022 года россияне имели цель набрать 120 тысяч срочников, а набрали 90 тысяч. Даже если сейчас врагу удастся собрать эти 130 тысяч оккупантов, то это будут молодые парни 18 – 20 лет, а не обученные военные.
В исследовании говорят, что средний срок жизни российского мобилизованного на украинских фронтах – это два месяца. Мне кажется, что даже тараканы живут дольше в природе, чем российский мобилизованный на украинских фронтах,
– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.
Ступак о мобилизации в России: смотрите видео
Мобилизация в России: последние новости
- Ранее Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва с 1 октября. Отмечается, что планируется призвать 130 тысяч россиян. В генштабе страны-агрессора заявляют, что у них нет никаких планов на проведение дополнительных мобилизационных мероприятий, поскольку на войне против Украины "есть достаточно желающих служить по контракту".
- Путин принялся доказывать, что количество добровольцев в России якобы составляет около 300 тысяч человек. По его словам, в российские военкоматы "ежедневно приходят сознательные мужчины", которые, наверное, хотят отдать свою жизнь за амбиции Кремля.
- В Генштабе ВСУ сообщили, что на временно оккупированных территориях Украины фиксируется существенное уменьшение количества мобилизованных россиян. Такая ситуация наблюдается в результате увеличения потерь среди личного состава оккупационных войск России в войне против Украины.