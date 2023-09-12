Соответствующее заявление Путин сделал во время так называемого Восточного экономического форума, комментируя мобилизацию в России, пишет 24 Канал. По его словам, после так называемой "частичной" мобилизации в России за последние 6 – 7 месяцев 270 тысяч человек якобы добровольно подписали контракты на службу в вооруженных силах.

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Путин говорит, что россияне знают, что их ждет на войне в Украине

Путин фантазирует, что якобы каждый день от 1 до 1,5 тысяч человек приходят подписать контракты. Пока россияне, которые попали в плен, или перешли на сторону Украины рассказывают, что даже не могли представить, что их ждет на войне, бункерный диктатор фантазирует, что российские военные якобы знают, что их ждет и все равно идут на войну.

Мужики наши, мужчины русские, понимая, что их ждет, что они могут жизнь отдать за родину, все равно идут сознательно и добровольно,

– фантазирует Путин.

Первые россияне, которые попадали в украинский плен, признавались, что якобы шли "освобождать" украинцев от мифических "нацистов". Следовательно, оккупанты, которые потеряли не всю клепку, мягко говоря, были удивлены, когда поняли, что Россия убивает простых гражданских.

Впрочем, кремлевский лидер по-прежнему придерживается мантры, что российские воины якобы "знают, кого защищают". Более того, Путин лжет, что Россия "защищает" своих людей.

Однако он почему-то не говорит о том, что Россия, "защищая" людей, стерла с лица земли такие города как Мариуполь, Бахмут, Северодонецк, Авдеевка, Марьинка и т.д.

Примечательно, что Путин заявил, что "только будущие поколения смогут объективно оценить, что мы сделали для страны". Здесь с диктатором все же трудно спорить, поскольку в результате западных санкций и ударов дронов по России сильно страдает российская экономика. Поэтому россияне уже замечают разницу между жизнью до войны против Украины и после ее начала.

Россия объявит мобилизацию