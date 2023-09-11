Об этом заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий. Генерал-майор ответил, объявят ли оккупанты мобилизацию.
Раньше Кремлевские власти планируют отправить на войну еще 450 тысяч человек, – Буданов
Проводить открытую мобилизацию нет нужды
Объявят ли они вновь открытую мобилизацию вроде той, которая была прошлой осенью? Наверное, нет. Сейчас они проведут эти выборы, затем начнут готовиться к выборам президента 17 марта 2024 года. Никто не захочет рисковать накануне кампании, объявив мобилизацию. Возможно, это произойдет позже,
– считает Скибицкий.
В то же время, представитель ГУР отметил, что все необходимые организационные мероприятия Кремль уже провел. В частности, в России приняли законодательство, ввели электронный учет, заставили всех ходить в военкоматы, когда их вызывают, а также усилили ответственность за уклонение от призыва.
Кроме того, по словам генерал-майора, Москва уже даже рассчитала, какую численность людей и из каких регионов следует призывать. Кстати, сейчас мобилизуют людей из всех регионов, особенно из "депрессивных", где люди идут воевать, чтобы заработать.
Сейчас у Путина нет необходимости проводить открытую мобилизацию и объявлять: "Мы призываем еще 500 тысяч человек",
– отметил Скибицкий.
Объяснил, что в России в этом году заявляли, что планируют набрать в армию еще 400 тысяч контрактников и призывают 240 тысяч срочников. Далее тех, кого мобилизуют, кого призывают на военную службу, агитируют переходить на контракт в профессиональную армию, ведь срочники "не участвуют" в боевых действиях.
Заключать контракт оккупанты убеждают разными способами. В частности, манипулируя, что таким образом можно получить большую зарплату. Врут, что контрактников якобы направляют на менее горячие участки, чем мобилизованных. И этот процесс постепенно двигается.
Кремль хочет мобилизовать до 700 тысяч человек
- Заметим, что утром 11 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что российские власти хотят мобилизовать, по разным оценкам, от 400 до 700 тысяч человек.
- Кстати, оккупанты также планируют призвать около 40 тысяч жителей Чеченской Республики. Вероятно, их используют как "заградительные отряды" позади российских войск.
- Интересно, что среди населения Москвы и Санкт-Петербурга цифры планируемой мобилизации снова остаются минимальными.