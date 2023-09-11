Об этом заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий. Генерал-майор ответил, объявят ли оккупанты мобилизацию.

Раньше Кремлевские власти планируют отправить на войну еще 450 тысяч человек, – Буданов

Проводить открытую мобилизацию нет нужды

Объявят ли они вновь открытую мобилизацию вроде той, которая была прошлой осенью? Наверное, нет. Сейчас они проведут эти выборы, затем начнут готовиться к выборам президента 17 марта 2024 года. Никто не захочет рисковать накануне кампании, объявив мобилизацию. Возможно, это произойдет позже,

– считает Скибицкий.

В то же время, представитель ГУР отметил, что все необходимые организационные мероприятия Кремль уже провел. В частности, в России приняли законодательство, ввели электронный учет, заставили всех ходить в военкоматы, когда их вызывают, а также усилили ответственность за уклонение от призыва.

Кроме того, по словам генерал-майора, Москва уже даже рассчитала, какую численность людей и из каких регионов следует призывать. Кстати, сейчас мобилизуют людей из всех регионов, особенно из "депрессивных", где люди идут воевать, чтобы заработать.

Сейчас у Путина нет необходимости проводить открытую мобилизацию и объявлять: "Мы призываем еще 500 тысяч человек",

– отметил Скибицкий.

Объяснил, что в России в этом году заявляли, что планируют набрать в армию еще 400 тысяч контрактников и призывают 240 тысяч срочников. Далее тех, кого мобилизуют, кого призывают на военную службу, агитируют переходить на контракт в профессиональную армию, ведь срочники "не участвуют" в боевых действиях.

Заключать контракт оккупанты убеждают разными способами. В частности, манипулируя, что таким образом можно получить большую зарплату. Врут, что контрактников якобы направляют на менее горячие участки, чем мобилизованных. И этот процесс постепенно двигается.

Важно! По состоянию на утро 11 сентября на войне против Украины погибли по меньшей мере 269 тысяч оккупантов. Так что если вы не хотите отдать свою жизнь за Путина и его безумные захватнические идеи, сдавайтесь в плен украинским защитникам. Для этого звоните на горячую линию проекта "Хочу жить" +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84. Больше информации у телеграм-канале. Кстати, российские военные довольны и даже удивлены условиями и отношением к ним в плену. Украина гарантирует содержание согласно нормам Женевских конвенций.

Кремль хочет мобилизовать до 700 тысяч человек