Про це заявив представник ГУР Вадим Скібіцький. Генерал-майор відповів, чи оголосять окупанти мобілізацію.

Раніше Кремлівська влада планує відправити на війну ще 450 тисяч осіб, – Буданов

Проводити відкриту мобілізацію немає потреби

Чи оголосять вони знову відкриту мобілізацію на кшталт тієї, яка була минулої осені? Мабуть, що ні. Зараз вони проведуть ці вибори, далі почнуть готуватися до виборів президента 17 березня 2024 року. Ніхто не захоче так ризикувати напередодні кампанії, оголосивши мобілізацію. Можливо, це станеться пізніше,

– вважає Скібіцький.

Водночас представник ГУР зауважив, що всі необхідні організаційні заходи Кремль уже провів. Зокрема, в Росії ухвалили законодавство, ввели електронний облік, змусили всіх ходити до військкоматів, коли їх викликають, а також посилили відповідальність за ухиляння від призову.

Крім того, за словами генерал-майора, Москва вже навіть розрахувала, яку чисельність людей і з яких регіонів варто призивати. До речі, зараз мобілізують людей з усіх регіонів, особливо з "депресивних", – де люди йдуть воювати, щоб заробити.

Зараз у Путіна немає необхідності проводити відкриту мобілізацію і оголошувати: "Ми призиваємо ще 500 тисяч осіб",

– зазначив Скібіцький.

Пояснив, у Росії цього року заявляли, що планують набрати в армію ще 400 тисяч контрактників і призивають 240 тисяч строковиків. Далі тих, кого мобілізують, кого призивають на дійсну військову службу, агітують переходити на контракт у професійну армію, адже строковики "не беруть участь" у бойових діях.

Укладати контракт окупанти переконують різними способами. Зокрема, маніпулюючи, що таким чином можна отримати більшу зарплату. Брешуть, що контрактників нібито направляють на менш гарячі ділянки, ніж мобілізованих. І цей процес поступово рухається.

Важливо! Станом на ранок 11 вересня на війні проти України вже загинули щонайменше 269 тисяч окупантів. Тож якщо ви не хочете віддати своє життя за Путіна та його божевільні загарбницькі ідеї, здавайтеся в полон українським захисникам. Для цього телефонуйте на гарячу лінію проєкту "Хочу жити" +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84. Більше інформації є у телеграм-каналі. До речі, російські військові задоволені та навіть здивовані умовами та ставленням до них у полоні. Україна гарантує утримання згідно з нормами Женевських конвенцій.

Кремль хоче мобілізувати до 700 тисяч осіб