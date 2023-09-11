Очікується, що вже найближчим часом ворог розпочне масову примусову мобілізацію населення. Зокрема, в самій Росії та на тимчасово окупованих територіях України.
До речі Скільки людей Росія щомісяця мобілізує на війну проти України, оцінили в ГУР
Російська влада планує масову примусову мобілізацію
"Показники (мобілізації – 24 Канал) за різними оцінками можуть становити від 400 до 700 тисяч осіб", – зазначили у Генштабі ЗСУ.
До речі, окремі документи з цього приводу вже потрапили у мережу. Цікаво, що цього разу окупанти планують призвати також близько 40 тисяч жителів Чеченської Республіки. Ймовірно, що їх використають як "загороджувальні загони" позаду російських військ.
Звичайно ж, що є міста, яких призов майже не зачепить. Так, серед населення Москви та Санкт-Петербурга цифри запланованої мобілізації знову залишаються мінімальними.
На фронт в якості "гарматного м'яса" вкотре підуть пересічні громадяни – мешканці російських регіонів, яких у спину штовхатимуть на смерть кадирівські кати. Відтак, чи не єдиним способом для російських військових вижити є добровільна здача в полон Силам оборони України,
– наголосили в Генштабі ЗСУ.
Скільки військових агресор зосередив в Україні
- Зауважимо, нещодавно представник ГУР Вадим Скібіцький повідомив, що на тимчасово окупованих територіях України Росія зосередила понад 420 тисяч військовослужбовців.
- До речі, у розвідці вже неодноразово попереджали про плани ворога щодо мобілізації. Зокрема, раніше Кирило Буданов зазначав, що кремлівська влада планує відправити на війну ще 450 тисяч осіб.
- Начальник ГУР наголосив, що мобілізація в Росії не припинялася. Зокрема, щомісяця окупанти призивають на війну проти України від 20 до 22 тисяч осіб.