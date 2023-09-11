Очікується, що вже найближчим часом ворог розпочне масову примусову мобілізацію населення. Зокрема, в самій Росії та на тимчасово окупованих територіях України.

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Російська влада планує масову примусову мобілізацію

"Показники (мобілізації – 24 Канал) за різними оцінками можуть становити від 400 до 700 тисяч осіб", – зазначили у Генштабі ЗСУ.

До речі, окремі документи з цього приводу вже потрапили у мережу. Цікаво, що цього разу окупанти планують призвати також близько 40 тисяч жителів Чеченської Республіки. Ймовірно, що їх використають як "загороджувальні загони" позаду російських військ.

Звичайно ж, що є міста, яких призов майже не зачепить. Так, серед населення Москви та Санкт-Петербурга цифри запланованої мобілізації знову залишаються мінімальними.

На фронт в якості "гарматного м'яса" вкотре підуть пересічні громадяни – мешканці російських регіонів, яких у спину штовхатимуть на смерть кадирівські кати. Відтак, чи не єдиним способом для російських військових вижити є добровільна здача в полон Силам оборони України,

– наголосили в Генштабі ЗСУ.

Зверніть увагу! Станом на ранок 11 вересня на війні проти України вже загинули понад 269 тисяч російських загарбників. Однак, цифри можуть бути ще більші, адже через високу інтенсивність бойових дій підрахувати точну кількість втрат наразі неможливо. Тож якщо ви не хочете віддати своє життя за Путіна та його божевільні загарбницькі ідеї, здавайтеся в полон українським захисникам. Для цього телефонуйте на гарячу лінію проєкту "Хочу жити" +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84. Більше інформації про здачу в полон є у телеграм-каналі. До речі, російські військові задоволені та навіть здивовані умовами та ставленням до них у полоні. Україна гарантує утримання згідно з нормами Женевських конвенцій.

Скільки військових агресор зосередив в Україні